CREATURE MOSTRUOSE E DOVE TROVARLE – DAI PESCI AGGRESSIVI CHE POPOLANO I FIUMI DELL’AMAZZONIA AGLI SPAVENTOSI ESSERI DEGLI ABISSI: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PIÙ ORRIPILANTI CREATURE CHE POPOLANO MARI E FIUMI, MUMMIFICATE DA STAR GAZER, CAPACE DI TRASFORMARE IN REALTÀ OGNI PEGGIOR INCUBO…

DAGONEWS

creature degli abissi 4

Se l’abisso vi terrorizza avete tutte le buone ragioni del mondo. A rendere realtà quelli che sono soltanto fumosi incubi ci pensa Star Gazer che mummifica mostri degli abissi che poi vende a musei.

«La mia passione è iniziata durante l’infanzia – ha raccontato – Amavo i mostri, le mummie e i pesci. Quando ho raggiunto l'età di 20 anni, ho deciso di combinare tutte e tre le cose che mi piacevano per mummificare pesci mostruosi. Venticinque anni dopo, ho trasformato la mia passione in un lavoro a tempo pieno e continuo a creare mostri per musei e collezionisti di tutto il mondo». Se non volete dormire sogni tranquilli date un’occhiata a questi mostri fluviali e agli spaventosi pesci degli abissi.

