CRIPTO-FUFFA! - LE START UP COME "BLOCK-FI" OFFRONO CARTE DI CREDITO, PRESTITI E CONTI CHE GENERANO INTERESSI PROPRIO COME LA PIU' TRADIZIONALE DELLE BANCHE: MA INVECE CHE TRATTARE IN DOLLARI, OPERANO NEL MONDO DELLE VALUTE DIGITALI DOVE I PUNTEGGI DI CREDITO NON CONTANO E I SOLDI SI CONCEDONO SUL VALORE COLLATERALE CRITTOGRAFICO POSSEDUTO DAI CLIENTI... - PROBLEMA: PER ORA NON CI SONO LEGGI NE' TUTELE PER I CONSUMATORI, E...

Dagotraduzione dal New York Times

BlockFi, una start-up finanziaria in rapida crescita a Jersey City, dall’altra parte del fiume Hudson rispetto a Wall Street, aspira ad essere il JP Morgan Chase delle criptovalute.

Offre carte di credito, prestiti e conti che generano interessi. Ma invece che trattare in dollari, BlockFi opera nel mondo in rapida espansione delle valute digitali. «Siamo solo all’inizio di questa storia» ha detto Flori Marquez, 30 anni, fondatrice di BlokFi, creata nel 2017 e che oggi ha più di 10 miliardi di dollari di attività, 850 dipendenti e più di 450mila clienti al dettaglio che possono ottenere prestiti in pochi minuti, senza controlli del credito.

Ma per l’autorità statale e federale, e per alcuni membri del Congresso, l’ingresso delle criptovalute nel settore bancario è motivo di allarme. Mentre la tecnologia avanza i legislatori sono rimasti indietro, lasciando vulnerabili consumatori e mercati finanziari.

Negli ultimi mesi, i funzionari della Federal Reserve e i legislatori bancari hanno iniziato un “cripto sprint” per cercare di mettersi al passo con i cambiamenti. «Abbiamo bisogno di ulteriori autorità per impedire che transazioni, prodotti e piattaforme cadano tra le crepe normative», ha detto Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission. «Abbiamo anche bisogno di più risorse per proteggere gli investitori in questo settore in crescita e volatile».

Block Fi è stato già preso di mira dalle autorità di regolamentazione in cinque stati, che hanno accusato la società di violare le leggi sui titoli locali. Anche il segretario al Tesoro Janet L. Yellen e Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, hanno espresso preoccupazione, anche se la Fed e altre banche centrali studiano se emettere valute digitali proprie.

Powell ha sottolineato la proliferazione delle cosiddette stablecoin, valute digitali il cui valore è tipicamente ancorato al dollaro e che spesso vengono utilizzate nei trasferimenti di denaro digitale e in altre transazioni come i prestiti.

La frontiera bancaria delle criptovalute presenta una vasta gamma di aziende. Da un lato ci sono quelle che operano su modelli simili a quelli delle banche tradizionali orientate al consumatore, come BlockFi o Kraken Bank, che si è assicurata una carta speciale nel Wyoming e spera entro la fine di quest'anno di accettare i depositi di criptovaluta dei consumatori, ma senza tradizionale assicurazione della Federal Deposit Insurance Corporation.

L'attività di BlockFi non è dissimile da quella di una banca normale. Prende depositi di criptovalute e paga gli interessi su di essi. Fa prestiti in dollari a persone che offrono criptovalute come garanzia. E presta criptovalute alle istituzioni che ne hanno bisogno.

Per i consumatori, l'attrattiva principale di BlockFi è la possibilità di prendere prestiti in dollari fino alla metà del valore delle loro garanzie crittografiche, consentendo ai clienti di ottenere contanti senza vendere le loro risorse digitali, o di sfruttare il valore delle partecipazioni per comprare più criptovaluta. La società offre anche interessi fino all'8% all'anno sui depositi di criptovalute, rispetto a una media nazionale statunitense dello 0,06 percento per i depositi di risparmio presso le banche ad agosto.

Come può BlockFi offrire una tariffa così alta? Oltre ad addebitare interessi sui prestiti che fa ai consumatori, presta criptovaluta a istituzioni come Fidelity Investments o Susquehanna International Group che utilizzano tali risorse per transazioni di arbitraggio di criptovaluta rapide e talvolta redditizie, trasmettendo rendimenti elevati ai clienti. E poiché BlockFi non è ufficialmente una banca, non ha i grandi costi associati al mantenimento delle riserve di capitale richieste e al rispetto di altre normative bancarie.

Inoltre, a differenza di una banca, BlockFi non controlla i punteggi di credito, basandosi invece sul valore del collaterale crittografico sottostante dei clienti. I dirigenti dell'azienda sostengono che l'approccio democratizza i servizi finanziari, aprendoli a persone prive dei tradizionali tratti distintivi dell'affidabilità, come un buon credito, ma con risorse digitali.

Il modello ha funzionato per BlockFi. Sta assumendo dipendenti da Londra a Singapore, mentre importanti investitori - come Bain Capital, Winklevoss Capital e Coinbase Ventures - sono intervenuti per finanziare la sua espansione. La società ha raccolto almeno 450 milioni di dollari di capitale.

Con l'espansione dell'azienda, le autorità di regolamentazione sono diventate sempre più preoccupate. Il procuratore generale del New Jersey gli ha inviato una lettera di «cessare e desistere» a luglio, dicendo che vende un prodotto finanziario che richiede una licenza di titoli, con tutti gli obblighi associati, comprese le divulgazioni obbligatorie.

Zac Prince, amministratore delegato di BlockFi, ha affermato che la società sta rispettando la legge ma che i regolatori non hanno compreso appieno le sue offerte. «In definitiva, vediamo questa come un'opportunità per BlockFi di aiutare a definire l'ambiente normativo per il nostro ecosistema», ha scritto in una nota ai clienti.

Secondo Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, un'opzione che vale la pena considerare sui pericoli di prodotti di criptovaluta è vietare alle banche negli Stati Uniti di detenere depositi in contanti a sostegno di stablecoin, il che potrebbe effettivamente porre fine al mercato in crescita. Un'altra possibilità che, secondo alcuni, potrebbe minare l'intero ecosistema cripto è la creazione di un dollaro digitale emesso dal governo.

«Non avresti bisogno di stablecoin, non avresti bisogno di criptovalute se avessi una valuta digitale statunitense», ha detto a luglio Powell, presidente della Fed. «Penso che sia uno degli argomenti più forti a suo favore».