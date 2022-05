DACCI OGGI LA NOSTRA STRAGE QUOTIDIANA SUL LAVORO – IN POCHE ORE CI SONO STATE ALTRE TRE MORTI BIANCHE: UN SESSANTAQUATTRENNE È STATO SCHIACCIATO DA UN TRATTORE NEL VICENTINO, UN OPERAIO DI 29 ANNI È RIMASTO FOLGORATO DAI CAVI DELL’ALTA TENSIONE VICINO ROMA E IL TITOLARE DI UN IMPRESA EDILE È VOLATO GIÙ DALL’IMPALCATURA A LECCE…

Edoardo Izzo per “La Stampa”

Tre vittime sul lavoro nel giro di poche ore. Un'emorragia che non accenna a fermarsi. L’ultima tragedia in ordine di tempo è quella di un operaio di 64 anni, morto intorno alle 12 di oggi a Costabissara (Vicenza). L'uomo è deceduto dopo il rovesciamento in una roggia di un trattorino tagliaerba, caduto in un fossato.

Ad accorgersi del mezzo in acqua un automobilista, che transitando dalla strada ha visto il trattore rovesciato e ha dato l'allarme. Una pattuglia della polizia locale ha recuperato il corpo. Il personale sanitario del Suem118 ha provato a rianimare l'uomo, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto il sindaco e il vicesindaco di Costabissara.

Poche ore prima a Cave, in provincia di Roma un operaio di 29 anni, dipendente di una ditta, è morto folgorato nel corso dei lavori di potatura in un fondo privato. Secondo quanto si apprende, il giovane, Antonio Stazione, ha tranciato inavvertitamente i cavi dell'alta tensione rimanendo folgorato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Palestrina e i colleghi della stazione di Cave.

Sopralluogo in corso da parte di personale Ispettorato Prevenzione e Protezione Lavoro ASL-Roma 5. Informata l'autorità giudiziaria che ha disposto la traslazione della salma presso Policlinico Roma Tor Vergata per l'autopsia.

La terza vittima (la prima in ordine cronologo in questa tremenda giornata) si chiama Oronzo Pisanò, 53 anni, di Salve in provincia di Lecce. L'uomo, titolare di una impresa edile, stava effettuando lavori di ristrutturazione in un appartamento in via un Umberto I angolo via De Gasperi a Salve.

Per cause al vaglio dei Carabinieri e del personale dello Spesal intervenuti sul posto, il 53enne è caduto dall'impalcatura sulla quale stava lavorando precipitando al suolo da un altezza di 6 metri.

