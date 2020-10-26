DANDOLO FLASH! – A NAPOLI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA DEL PLEBISCITO GRILLETTO PRONTO...-
LA CORTE SALOMONICA - PENSIONI D'ORO: LA CONSULTA DÀ UN CONTENTINO DI DUE ANNI AI RICORRENTI: OK TAGLIARLE MA PER 3 ANNI E NON 5 - IL CASO DEL FINANZIERE FEDERICO IMBERT: PER EFFETTO DEI SUOI CONSISTENTI CONTRIBUTI PRENDE 873 MILA EURO LORDI L’ANNO. PER EFFETTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ IMPOSTO, SI È RIDOTTA DI 21MILA EURO LORDI AL MESE, CIOÈ 300 MILA L’ANNO
IL LABIRINTO DI PA(DOA)N - MUSTIER AL MOMENTO NON VUOLE LA FUSIONE CON MPS, PREFERIREBBE INVESTIRE NEL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE. SE SPENDESSE 4 MILIARDI (È CIRCA QUANTO PAGATO DA INTESA PER UBI), AUMENTEREBBE DI COLPO DEL 33% L'UTILE PER AZIONE. MA IL GOVERNO DEVE DISFARSI DI SIENA E PER QUESTO SCOPO HA SPEDITO L'EX MINISTRO (ELETTO A SIENA)
NON SARÒ LA TUA “ANDROMEDA” – CAOS NEL CANALE DELLA MANICA: SETTE CLANDESTINI PROVANO A PRENDERE IL CONTROLLO DELLA PETROLIERA “ANDROMEDA”, IN ARRIVO DALLA NIGERIA. L’EQUIPAGGIO SI BARRICA DENTRO LA PLANCIA E LANCIA IL “MAYDAY”. ARRIVA L’ESERCITO E… - VIDEO
LA ROMA FERMA LA FUGA DEL MILAN: A SAN SIRO SEI GOL, DIFESE ALLEGRE E UN GIACOMELLI DA INCUBO. ANDREA DI CARO, VICEDIRETTORE DELLA "GAZZETTA": “PARTITA DISASTROSA DELL’ARBITRO CHE SI È INVENTATO DUE RIGORI, UNO PER PARTE. FA ANCORA PIÙ EFFETTO CHE IL VAR NON LO ABBIA RICHIAMATO” – IBRA IMPERIALE: TERZA DOPPIETTA IN TRE PARTITE DI CAMPIONATO. MALE TATARUSANU, CHE SOSTITUIVA DONNARUMMA, BLOCCATO DAL COVID – VIDEO
CAFONALINO - L'UNICA MOSTRA POSSIBILE: ALL'ARIA APERTA. HA INAUGURATO A ROMA ''INSIEME'', CURATA DA GIANNI POLITI E COORDINATA DA MATTEO D'ALOJA. UNA COLLETTIVA DI 19 ARTISTI ROMANI LE CUI OPERE SONO STATE APPESE SULLE MURA AURELIANE A SAN LORENZO. ''PER GLI ARTISTI È UN MODO PER DIALOGARE. È LA FORMULA PER SUPERARE LA PROFONDA CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO. QUESTA MOSTRA CI RICORDERÀ COME ABBIAMO REAGITO''
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
“SE IL VIRUS ENTRA IN CASA È IMPOSSIBILE DIFENDERSI” – L’APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ DELL’IMMUNOLOGO LE FOCHE: “SU 100 ATTIVITÀ, LIMITIAMOCI A 10, LE ESSENZIALI. NON BISOGNA INCONTRARE AMICI NÉ USCIRE SE NON È NECESSARIO, TANTOMENO PRENDERE L'AUTOBUS. CAFFÈ AL BAR? SUGGERISCO DI NO. INCONTRI DI LAVORO SOLO SUL WEB. COSÌ RIUSCIREMO A RIDURRE LA CARICA INFETTIVA” – “SE UN FAMILIARE È CONTAGIATO È…”