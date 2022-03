DENTRO LA NOTIZIA - L'INCREDIBILE VIDEO DI STUART RAMSAY, GIORNALISTA DI "SKY" FINITO IN UN'IMBOSCATA MENTRE IN AUTO VIAGGIAVA NEI PRESSI DI KIEV - SU DI LUI E SUI SUOI COMPAGNI DI VIAGGIO I RUSSI HANNO SPARATO MILLE PROIETTILI, NONOSTANTE IL GRUPPO ABBIA TENTATO IN TUTTI I MODI DI QUALIFICARSI: "JOURNALIST! MEDIA" - "AVEVANO AK-47 E UNA COPERTURA COSI' BUONA CHE NON LI ABBIAMO MAI VISTI..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Stuart Ramsay in Ucraina

Stuart Ramsay, corrispondente di Sky News inviato in Ucraina, è finito in mezzo a un’imboscata mentre documentava la guerra. Sul Daily Mail, ha raccontato la sua esperienza, da cui per fortuna è uscito vivo. Era in auto.

«Quando la prima raffica di colpi ha perforato il nostro parabrezza, abbiamo pensato di essere incappati in un posto di blocco presidiato da coscritti ucraini nervosi. Ci siamo accasciati sui nostri posti e abbiamo gridato in inglese: “Media . . . Giornalisti!” Il nostro interprete ha gridato lo stesso in ucraino e russo. Ma è stato chiaro quasi subito che non si trattava di un pasticcio, ma di un'imboscata professionale.

Avevano AK-47 e una copertura così buona che non li abbiamo mai visti, forse erano a 100 metri di distanza. Un'ondata dopo l'altra, i proiettili si sono schiantati contro l'auto mentre volavano intorno a noi frammenti del parabrezza, pezzi del volante e frammenti del cruscotto.

Il rumore frizzante e scoppiettante era spaventoso. Era come essere intrappolati in una lavatrice, tanto era il senso di disorientamento mentre l'auto oscillava sotto l'assalto.

Eravamo in cinque in un'auto a noleggio, una berlina Hyundai standard da palude, in missione a circa 30 chilometri a ovest di Kiev lo scorso lunedì. Ero sul sedile posteriore sinistro, con il mio produttore sudafricano Dominique van Heerden al centro, accanto a me. È piccola di statura, ma tosta e simpatica, ed è la miglior produttrice con cui abbia mai lavorato.

I ragazzi sui sedili anteriori erano i più vulnerabili in quel momento. Il cameraman Richie Mockler si è rannicchiato nel vano piedi del passeggero anteriore, cercando di farsi piccolo. Il produttore Martin Vowles, che stava guidando, sapeva che doveva uscire: i conducenti di solito muoiono per primi in un'imboscata.

Martin e il nostro traduttore assunto in loco Andrii, seduti con noi sul sedile posteriore, si sono precipitati verso il lato dell'autostrada e sono riusciti a scivolare in relativa sicurezza lungo un ripido pendio.

Sono finito in diverse imboscate nei miei 25 anni di carriera come corrispondente di guerra. Di solito, ti sparano alcuni colpi, la maggior parte dei quali ti manca. Questo era diverso, un attacco assolutamente implacabile e concentrato.

Penso che ci abbiano sparato un minimo di 500 colpi, forse fino a 1.000. E pochissimi proiettili hanno mancato. Dominique ha stretto la sua minuscola corporatura attraverso una fessura della porta ed è scivolata a terra, muovendosi a pancia in giù verso la barriera dell'autostrada che fiancheggiava la strada prima di tuffarsi lungo l'argine.

Ricordo di aver scrutato il cielo luminoso mentre il tetto dell'auto veniva tirato indietro come una scatola di sardine dallo sbarramento implacabile. Mi sono schiacciato di nuovo sul sedile mentre guardavo con uno strano distacco l'auto che veniva fatta a pezzi tutt'intorno a me.

L'adrenalina è una droga straordinaria. Ricordo di essermi sentito quasi assurdamente calmo mentre riflettevo su quella che presumevo fosse la mia morte imminente. Ricordo anche di essermi chiesto quanto sarebbe stato davvero doloroso quando sarebbe arrivato il momento.

Non sono veramente religioso, ma mi sono messo a pregare e a parlare con mia moglie e ai nostri tre figli. Ho mormorato i miei saluti e ho detto che mi dispiaceva per tutto il dolore che il mio lavoro aveva portato loro.

Poi mi hanno sparato. Indossavamo tutti un'armatura, ma sono stato colpito sotto la tuta protettiva, nella parte bassa della schiena.

È strano come funziona la mente in una situazione del genere. La mia prima risposta è stata di assurda sfida verso i nostri aggressori invisibili: “Vaffanculo, non mi ha nemmeno fatto male”, ho detto sottovoce. Era vero, mi è sembrato più di essere preso a pugni che colpito da un proiettile. L'adrenalina e lo shock stavano proteggendo il mio cervello dal registrare che, in realtà, ero stato gravemente ferito. La ferita d'ingresso era nella parte superiore della gamba e l'uscita - un buco molto più grande - era nella parte bassa della schiena. Il proiettile è uscito molto vicino a un rene ma, per fortuna, ha mancato tutti gli organi vitali.

Il fuoco non si è mai fermato, ma io e Richie sapevamo che dovevamo uscire.

Per qualche motivo, dopo aver iniziato a uscire dall'auto con facilità, mi sono appoggiato all'indietro con calma per recuperare il mio telefono e l'accredito stampa dalla portiera del passeggero come se avessi appena parcheggiato al supermercato locale. È strano come funziona la tua mente sotto stress estremo.

Non ho memoria di questo, ma Richie ricorda che ho corso fino al bordo del terrapieno prima di perdere l'equilibrio e cadere sul fondo come un sacco di patate. Lui intanto era rimasto incastrato nel vano piedi del passeggero, e riusciva a proteggersi solo grazie al blocco motore e al suo giubbotto antiproiettile.

Gli abbiamo urlato di unirsi a noi, abbiamo ottenuto solo silenzio in risposta. Temevamo il peggio. Ma alla fine è arrivato, è saltato giù dall'argine verso di noi, mentre il fuoco aumentava di intensità. I nostri aggressori stavano cercando di ucciderci mentre fuggivamo per trovare un riparo ed eravamo disarmati.

La nostra auto a noleggio era completamente distrutta, con grossi pezzi di carrozzeria che giacevano sulla strada. Mettiamola in questo modo: Sky non riceverà indietro il deposito.

Richie sarebbe senza dubbio morto senza l'armatura militare che indossavamo tutti. Almeno due proiettili sono rimbalzati sulla sua armatura con tale forza che, anche se nulla è effettivamente penetrato nella sua pelle, ha riportato ferite dolorose alla schiena.

Anche se eravamo tutti miracolosamente scappati dall'auto, eravamo ancora in pericolo. Usando un muro di cemento come copertura, ci siamo diretti verso un'unità di fabbrica con un cancello aperto. Uno per uno, siamo corsi all'interno, cercando un posto dove nasconderci perché eravamo convinti che i tiratori sarebbero venuti a cercarci nel tentativo di finirci.

Poi una porta si è aperta e tre custodi ci hanno fatto cenno di entrare nel loro laboratorio. Ci sentivamo un po' più al sicuro adesso, ma sapevamo di essere ancora in una posizione molto precaria.

Quando Martin e Dominique hanno iniziato a contattare disperatamente i colleghi Sky per telefono per organizzare il nostro salvataggio, è scoppiato un feroce scontro a fuoco sull'autostrada sopra, dove eravamo caduti in un'imboscata. Sapevamo che da un momento all'altro i nostri aggressori avrebbero potuto sfondare le porte del garage per finirci.

Soffrivo, ma per lo più ero sollevato dal fatto di poter camminare, nonostante avessi preso una pallottola alla schiena. Ma non avevamo potuto prendere il nostro kit medico dall'auto, quindi non c'erano medicazioni o antisettico.

L'adrenalina mi stava ancora proteggendo dai pieni effetti della ferita, ma ero abbastanza vigile da preoccuparmi delle mie condizioni: sapevo che sarebbero rapidamente peggiorate se non avessi pulito e medicato la ferita.

Il nostro team di sicurezza di Sky News ci ha detto era troppo pericoloso tentare un salvataggio ora che era diventato buio e ci siamo rassegnati a passare almeno la notte in officina.

Ho cominciato a sonnecchiare su un divano e ricordo vagamente di aver percepito una luce lampeggiante e il suono di stivali pesanti. Potrebbe essere questa, mi chiedevo, la fine? Abbiamo tutti pensato così, finché non abbiamo sentito queste parole semplici e adorabili: «Polizia ucraina, venite presto».

Un'unità di polizia locale aveva sfidato gli avvertimenti ed era venuta a salvarci. Mi hanno portato all'ospedale da campo di fronte alla stazione di polizia dove un medico e un'infermiera hanno curato le mie ferite con antisettico e l'hanno fasciato come meglio potevano. Sorprendentemente, il capo della polizia locale ha insistito per ospitarci a casa sua, dove i suoi uomini potevano proteggerci.

Anche se non abbiamo mai visto i tiratori, in seguito siamo stati informati che erano russi, che operavano come una squadra d'assalto non ufficiale. In effetti, erano probabilmente parte di un'unità di ricognizione russa ed erano lì a riparare un ponte abbattuto dagli ucraini per fermare l’avanzata russa su Kiev.