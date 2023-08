DIAMANTE, CHE GIOIELLINO! - LA NUOVA STELLINA DELL’HARD ITALIANO SI CHIAMA SARA DIAMANTE - HA 22 ANNI, VIVE IN PROVINCIA DI PAVIA ED E’ ENTRATE NEL PORNO DA UN ANNO - BARBARA COSTA: “HA MESSO I SUOI GENITORI DAVANTI AL FATTO COMPIUTO: HA MOLLATO MEDICINA, E SI E' MESSA A FARE PORNO E PURE LA STRIPPER! NEL SUO PAESINO DI NEMMENO 3000 ABITANTI, IL SUO INGRESSO SU ONLYFANS È STATO NOTATO PRIMA DI SUBITO: DOVE CREDETE CHE PASSI IL SUO TEMPO LA GENTE SIA IN CITTÀ CHE NEI PICCOLI CENTRI DI PROVINCIA, SE NON SMANACCIANDO SUI SITI HOT?"

Barbara Costa per Dagospia

Le hanno legato un preservativo al cancello. Le hanno rigato la macchina. Le hanno online rubato una foto per metterla su un manifesto di un filmaccio che mai ha girato. Tutti atti vandalici con altri denunciati alla polizia, che io non minimizzo e però lo penso: Saretta, è tutta invidia! Invidia, astio, impotenza di chi Sara sui social e sui siti porno se la vede, e gli piace, ma è un avvilito e frustrato e sfigato. Mica è da tutti avere il coraggio di questa ragazza, Sara Diamante, 22 anni, nel porno da un anno, e una che ha fatto tutto da sola!

Da sola lo ha deciso, da sola ha agito, e risoluta ha messo i suoi davanti al fatto compiuto: cari genitori, io mollo Medicina, e mi metto a fare porno! E pure la stripper! Non che i suoi abbiano fatto i salti di gioia, tutt’altro, non la approvano, e però, dopo il coccolone iniziale, pare abbiano in parte accettato la scelta alternativa e radicale della figliola.

Sara Diamante è una ragazza nata a Milano ma che ci tiene ed è fiera delle sue origini meridionali: lei è figlia di un siciliano e di una napoletana. Sara vive in provincia di Pavia in un paesino di nemmeno 3000 abitanti, paesino che del suo ingresso nel porno, più precisamente su OnlyFans, se ne è accorto e prima di subito: dove credete che passi il suo tempo la gente sia in città che nei piccoli centri di provincia, se non smanacciando sui siti hot?

Il bello è che Sara non si è fermata a OnlyFans: ha contattato una agenzia, da sola è volata in Francia a girare la sua prima scena porno, alla quale sono seguite altre 4, per poi passare a pornare sui set di Budapest e di Praga, città che il porno in Europa se lo comandano.

Se date un’occhiata ai porno free che di Sara trovate ad esempio su Pornhub, notate che Sara sì, parla perfettamente inglese e in tale lingua di regola gode, ma fate caso ai suoi video in cui si sc*pa in italiano! Lingua che Pornhub accuratamente sottolinea. E c’è un video di Sara, in italiano, in cui si fa la doccia e si masturba l’ano, in profondità, dove vale sostare e risostare…

Sara Diamante è già stata "attenzionata" da uno dei nomi del porno che più conta, "Brazzers": è lei, proprio lei, colei che fa un threesome con una ragazza e il pornostar numero uno in Spagna, Jordi El Niño Polla, uno che in Europa risulta tra i pornostar più apprezzati: eh sì, pure se c’ha i denti storti (ma… non se li era raddrizzati???) e pure, anzi, soprattutto per il suo fisico emaciato su cui la sua mazza campeggia più grossa e imponente di come in realtà è!

Sara ha lavorato per "Pink’O Club", e per "BJRaw", e cioè per lo studios USA del nostro Romeo Mancini (l’hanno girato a Milano), e per uno e più rami di "LegalPorno", dove Sara riesce e bene nell’A2M (posizione e movimento porno estremo, invitante in porno opera l’ano e la bocca in quest’ordine e/o invertito). Ed è di Sara da poco uscita la sua primissima mini-orgia, girata per "Immoral Live" e che la fa sovrana e padrona di un four-some campestre, tra doppie e squirto traboccante, schizzato a valanga.

Lo devo ammettere: pensavo che Saretta (mi viene da chiamarla così non solo per la giovane età e per il viso grazioso, vezzoso, ma perché, lo vedete, Sara è piccolina, 157 cm x 50 kg, con un lato b grooosso, muscoloso, naturale, e versato nell’anal, per cui i suoi fan vanno in porno sollucchero), che vi stavo dicendo, ah sì, devo fare mea pornissima colpa: da gossip girante in rete, ritenevo Sara una tra le tante attricette hot che più che pornare parlano postano parlano postano, e porno nulla concludono.

Invece lei si sta dando da fare, è determinata, vuol riuscire, e ha ogni numero per farlo. E però, sarebbe gustoso che ci dicesse, primo, chi è quel calciatore ora non più in serie A che in videochiamata le si è… palesato “in perizoma rosso di pizzo e calze a rete” e, secondo, chi è quel “noto politico di centro-destra col governo Meloni salito in alto” che non di recente a Milano ha rimorchiato Sara e hanno fatto sesso, e politico “che a letto mi ha chiesto le peggio cose” ??? P*rcate degne di un set hard! E Sara non faceva ancora l’hard! Ma bravo! Non è che questo politico è sposato e ha figli?

