UN DIAVOLO PER CAMPELLO – ALICE CAMPELLO SMENTISCE CHE DIETRO ALLA ROTTURA CON MORATA CI SIA IL RIFIUTO DI TRASFERIRSI A MILANO: “MA NON È VERO!” – IL NEO ATTACCANTE DEL MILAN AVEVA DICHIARATO AL PROGRAMMA SPAGNOLO “DE CORAZON” CHE: “ALICE VOLEVA RESTARE IN SPAGNA E NON VOLEVA UN ALTRO TRASLOCO. NON CI SARÀ ALCUN RIPENSAMENTO”

Estratto da www.gazzetta.it

alice campello alvaro morata

La fine della lunga storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello ha colto tutti di sorpresa […]- Negli ultimi giorni, […] l'attaccante del Milan ha svelato qualcosa in più e oggi la replica dell'influencer ha fatto nascere un piccolo giallo.

"Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita", così ha parlato Alvaro Morata al programma spagnolo De Corazón, svelando per la prima volta che uno dei motivi che avrebbero spinto la coppia a dirsi addio sarebbe stato il trasferimento a Milano: "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. […] Non ci sarà alcun ripensamento".

alice campello morata

IL COMMENTO DI ALICE CAMPELLO SU INSTAGRAM

[…]. Il magazine Chi ha condiviso su Instagram le parole pronunciate dal 31enne e tra i commenti è arrivato quello di Alice che di fatto ha smentito: "Ma non è vero....", ha scritto la 29enne di Mestre, facendo nascere una piccola discussione social tra chi si è affrettato a mettere in dubbio la versione dei fatti fornita dal calciatore, chi ha sperato che la smentita fosse riferita alla frase "non ci sarà alcun ripensamento" e chi è corso a sottolineare come quelle fossero le parole pronunciate dal suo futuro ex marito e non un gossip. […]

ARTICOLI CORRELATI

morata alice campello 44 alvaro morata alice campello ALICE CAMPELLO MORATA 2 morata e alice campello