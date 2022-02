UN DIMAGRIMENTO SOSPETTO – KIM JONG UN È APPARSO SCIUPATO E CLAUDICANTE NEL DOCUMENTARIO CELEBRATIVO DELLA TV DI STATO NORDCOREANA KCTV: COME OGNI ANNO, IL REGIME CELEBRA LE IMPRESE DEL DITTATORE IMPEGNATO A FRONTEGGIARE "LE PEGGIORI AVVERSITÀ DI SEMPRE" CHE HANNO COLPITO IL PAESE, COME IL COVID E LA GRAVE CRISI ALIMENTARE – LA PERDITA DI PESO POTREBBE NASCONDERE…

Da www.repubblica.it

kim jong un 2

In sella ad un cavallo bianco sulla spiaggia mentre guarda il tramonto pensieroso. Oppure intento a scendere le scale, un po' claudicante mentre gli ufficiali fanno attenzione a che non rotoli per terra. O, ancora, tra i militari in uniforme durante una foto ricordo. Sono alcune delle immagini di Kim Jong-un "sciupato" e "sofferente" trasmesse dall'annuale documentario propagandistico pubblicato dalla tv di Stato nordcoreana Kctv.

kim jong un 4

Si chiama 2021, un grande anno vittorioso: 110 minuti dove si raccontano i successi di quest'anno appena finito con il leader impegnato a fronteggiare "le peggiori avversità di sempre" che hanno colpito il Paese, come il Covid (anche se ufficialmente la Corea del Nord ha zero casi) e la grave crisi alimentare con le inondazioni che hanno distrutto i raccolti. Magrezza e (forse) problemi di salute comunque presentati dal regime come il risultato del duro lavoro portato avanti dal Maresciallo.

kim jong un 3 kim jong un 1 Kim Jong Un 2 kim jong un Kim Jong Un 4 kim jong un 1 kim jong un 3 Kim Jong Un