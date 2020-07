I DOLORI DEL GIOVANE RAM-POLLO – IL SOGNO AMERICANO DEL PRINCIPE HARRY SI STA TRASFORMANDO IN UN INCUBO: DOPO AVER SBATTUTO LA PORTA IN FACCIA ALLA FAMIGLIA ED ESSERSI TRASFERITO IN CALIFORNIA, LO SCAPESTRATO DI CASA WINDSOR HA DEI RIPENSAMENTI – “È SOPRAFFATTO DAI SENSI DI COLPA. HA REALIZZATO CHE PAPÀ CARLO E LA NONNA NON CI SARANNO PER SEMPRE” – MEGHAN SGUAZZA NEL SUO AMBIENTE E CERCA DI TRANQUILLIZZARE IL MARITINO, MA…

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

Il sogno americano di Harry d’Inghilterra sembra – almeno per il momento – molto più simile a un incubo. Il duca di Sussex, a detta di tutti i royal watchers, è in preda a mille tormenti.

Uno lo ha rivelato un nuovo libro-bomba, l’ennesimo sulla famiglia reale britannica sfornato o annunciato in questi giorni, dal titolo Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, scritto da Andy Tillett and Dylan Howard. Ora che vive in California, a migliaia di chilometri da Londra e dai Windsor, con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie, «Harry si è reso conto che il padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II non ci saranno per sempre».

E questo pensiero lo terrorizza. Le sue più grandi preoccupazioni riguarderebbero la sovrana novantaquattrenne: «Ha paura di non esserci quando la nonna regina morirà». Ma anche quando papà Carlo, 71 anni, si è ammalato di coronavirus, Harry è stato in angoscia per la sua salute, e per il fatto di essergli vicino: «È sopraffatto dai sensi di colpa per essere lontano dalla famiglia durante la pandemia».

Una lontanza che, fra l’altro, ha affossato la sua immagine e quella di Meghan. Ne è convinto il biografo reale Phil Dampier, che un paio di settimane fa, parlando al The Express, ha etichettato i Sussex come i «grandi sconfitti» della royal family durante la pandemia», definendoli «isolati» e «fuori luogo»: «Durante il coronavirus tutti i Windsor hanno rafforzato la loro immagine svolgendo bene i propri compiti istituzionali. Ad eccezione del principe e dell’ex attrice americana».

Criticati, nonostante si siano impegnati in opere di volontariato, per la scelta di dimettersi da membri senior della famiglia reale proprio alla vigilia dell’emergenza Covid, ma anche per la loro nuova vita a Los Angeles, tra celebri amicizie e una villa da sogno.

Una vita da star perfetta per l’ex attrice Meghan. Ma non per il marito. Diversi osservatori reali nei giorni scorsi hanno giurato che Harry a Los Angeles – senza lavoro e senza amici, e lontano dalla royal family – si sente «isolato» e «disorientato». Uno smarrimento a cui di sicuro non giovano i continui intoppi al lancio della nuova fondazione benefica dei Sussex, «Archewell».

Dopo l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e lo scoppio delle proteste anti-razzismo che hanno congelato per oltre due mesi i progetti lavorativi di un intero continente, Harry e Meghan hanno dovuto fronteggiare un altro ostacolo: l’ufficio brevetti avrebbe respinto la richiesta di registrazione del marchio «Archewell». Difficilmente il progetto sarà operativo prima del 2021.

Harry, insomma, ha più di un motivo per sentirsi un pesce fuor d’acqua. Sua moglie Meghan, a detta di una fonte contattata dagli autori di Royals At War, starebbe facendo di tutto per far sentire il marito a suo agio: «Gli ha assicurato che quando finirà l’emergenza coronavirus adorererà la sua nuova vita a Los Angeles. Vuole portarlo a fare escursioni, gli parla del polo club locale e di quanto gli piacerà surfare». Ma il suo ottimismo, a dar retta ai vari esperti di cronache reali, almeno per il momento non sembra contagiare il consorte.

