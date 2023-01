28 gen 2023 15:40

DOV’È FINITA MEGHAN MARKLE? DOPO L’USCITA DI “SPARE”, IL LIBRO BOMBA DEL PRINCIPE HARRY, LA DUCHESSA SI È ECLISSATA: C’È CHI IPOTIZZA FOSSE “DIFFIDENTE NEI CONFRONTI DEL VOLUME” E CHI PENSA ABBIA ADOTTATO UN PROFILO BASSO PER “GARANTIRE AI FIGLI UNA VITA PIÙ NORMALE POSSIBILE”. MA LA SCELTA POTREBBE ESSERE TATTICA: LASCIARE DA SOLO HARRY VUOL DIRE FAR FINTA DI NON AVERE NULLA A CHE FARE CON LE BORDATE CONTRO LA MONARCHIA. E INVECE POTREBBE AVER IMBOCCATO IL MARITO PER POI FARE IL PASSO INDIETRO…