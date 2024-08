DOVE CI SONO SOLDI, CI SONO SCAZZI – DIETRO LA SCOMPARSA DI ANA MARIA HENAO, LA MANAGER 40ENNE DI ORIGINI COLOMBIANE SPARITA A FEBBRAIO DA MADRID E, FORSE, SEPOLTA DAL MARITO A VICENZA, CI SAREBBERO I LITIGI PER LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO – NEGLI STATI UNITI LA DONNA AVEVA CREATO UNA RETE DI IMPRESE CHE SI OCCUPAVANO DI AFFITTI AI TURISTI E UNA DI MATERIALE INFORMATICO: AVEVA COINVOLTO IL MARITO NEL SUO BUSINESS MA, AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE, LUI SI ERA RIFIUTATO DI…

I media statunitensi la definiscono “una grande e lungimirante mente”. Ana Maria Henao, la manager 40enne di origini colombiane scomparsa il 2 febbraio da Madrid e forse sepolta dal marito nei boschi del vicentino ai piedi dell’Altopiano di Asiago, aveva fiuto per gli affari e partiva da una buona dote che il ramo paterno della sua famiglia le aveva lasciato in eredità. […] da 18 anni negli Stati Uniti, era stata in grado di creare una rete di imprese che si occupavano di affitti di appartamenti turistici e di materiale informatico che produceva utili milionari. Il patrimonio accumulato col suo nuovo compagno, trascinato da lei come socio in affari, David Knezevich ora accusato del suo sequestro e omicidio, ammontava a svariati milioni di euro.

Quando Ana Maria decide di separarsi, il marito non ne vuole sapere e comincia a fare cose strane rifiutando la proposta della coniuge di dividere esattamente a metà gli utili frutto del lavoro comune.

[…] L'imprenditrice si era trasferita da Miami nella capitale spagnola per iniziare una nuova vita e "scappare" dal marito, che le impediva di divorziare. A Madrid aveva un'amica d'infanzia. Dunque, quando arriva a dicembre, già conosceva la città: Madrid le piaceva, cerca un appartamento per acquistarlo, ha l'idea di aprire un'attività e fermarsi» nella capitale spagnola

ha raccontato il portavoce della famiglia di Ana, Joaquin Amills. Era un divorzio «complicato, perché lui non voleva che si ripartissero i beni a metà, avevano un patrimonio molto elevato frutto del lavoro di entrambi, i due possedevano un'impresa di informatica che aveva avuto molto successo», ha spiegato Amills.

Una volta messo al riparo parte del patrimonio l’uomo avrebbe cominciato a pianificare l’omicidio di Ana Maria. Contro David Knezevich ci sono «prove schiaccianti» […] c'è un filmato che lo mostra comprare in un negozio lo spray utilizzato per oscurare le camere di sicurezza del palazzo della donna a Madrid, la sua macchina è stata geolocalizzata vicino all'appartamento dell'imprenditrice

[…] Ana Maria era in costante comunicazione con i suoi cari mentre era all'estero e il giorno della sparizione aveva inviato a un'amica, Sanna Rameau, una serie di messaggi sospetti. Secondo quanto riportato dal fratello di Ana alla Cnn, la donna stava pianificando un viaggio a Barcellona con i suoi amici il 5 febbraio, ma, pochi giorni prima del viaggio, aveva mandato un messaggio WhatsApp a Sanna, comunicandole che sarebbe andata fuori città per qualche giorno con un uomo appena incontrato (un annuncio insolito, soprattutto considerato il viaggio già in programma per quel periodo). «Ho incontrato una persona meravigliosa! Ha una casa per l'estate a circa 2 ore da Madrid. Stiamo andando lì ora e ci passerò qualche giorno. Là non prende bene. Ti chiamerò quando torno», recita il messaggio, l'ultimo prima di sparire nel nulla.

[…[ Henao è stata ripresa per l'ultima volta dalle telecamere mentre entrava nel suo palazzo nel pomeriggio del 2 febbraio. Alle 21:27 di quella sera, i verbali riportano che un uomo con il casco è poi entrato nell'edificio, manomettendo la telecamera di sorveglianza (e divenendo così il sospettato principale). Il presunto rapitore (e omicida) sarebbe poi uscito dall'edificio con una voluminosa valigia che, secondo i sospetti, potrebbe contenere il corpo della donna […]

David Knezevich, 36enne naturalizzato americano ma di origini serbe, è stato arrestato a Miami, al rientro da un volo proveniente da Belgrado, con l'accusa di sequestro e scomparsa della moglie. Comparso davanti al giudice in Florida il 10 giugno, avrebbe rivelato dettagli che collegano la vicenda al Veneto. […]

