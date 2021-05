8 mag 2021 15:24

DOVE NON UCCIDE IL VIRUS, CI PENSANO LE CHIUSURE - A ROMA, UN 53ENNE SI IMPICCA NEL BAR CHE AVEVA APPENA RILEVATO: NON ERA RIUSCITO NEANCHE A INAUGURARLO E TEMEVA DI NON REGGERE LE SPESE - LA POLIZIA NON HA CHIUSO LE INDAGINI: VUOLE CAPIRE SE L'UOMO FOSSE FINITO NELLE GRINFIE DEGLI USURAI - L'UOMO ERA SPARITO DA GIORNI FINO A QUANDO DUE AMICI NON SONO ENTRATI NEL LOCALE E LO HANNO TROVATO NEL SOTTOSCALA...