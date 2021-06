5 giu 2021 12:27

DUE ITALIANI FERITI IN UNA SPARATORIA A IBIZA, UNO È IN GRAVI CONDIZIONI - UN GRUPPO DI UOMINI E' ARRIVATO A BORDO DI UN VEICOLO VICINO AD UNA VILLA PRIVATA, DOVE ERA IN CORSO UNA FESTA CUI PARTECIPAVANO ANCHE I DUE ITALIANI, E HA APERTO IL FUOCO…