1 giu 2022 11:37

TRA I DUE LITIGANTI, LA GENTE MUORE - ALLARME CHIMICO A SEVERODONETSK: IERI SI E' ALZATA UN'ERNOME NUBE ROSSA CAUSATA DALLE BOMBE SU UN SERBATOIO DI SOSTANZE CHIMICHE (ACIDO NITRICO) - PER I SEPARATISTI DEL LUNGANSK A FAR SALTARE IN ARIA L'IMPIANTO INDUSTRIALE SAREBBERO STATI GLI UCRAINI "AL FINE DI CREARE OSTACOLI PER L'AVANZAMENTO DI SUCCESSO DELLE NOSTRE FORZE" - PER KIEV INVECE SONO STATI I RUSSI "CON UN ATTACCO AEREO"... - VIDEO