Dagotraduzione dal Daily Mail

afghani cadono dall'aereo americano a kabul

Secondo quanto emerso sui social media afghani, i due clandestini precipitati dall’aereo americano partito da Kabul erano due fratelli adolescenti. Avevano 16 e 17 anni e di professione vendevano angurie.

I due ragazzi, secondo il rapporto della polizia, erano poverissimi: per sopravvivere e provvedere alla mamma, rovistavano nei cassonetti e vendevano frutta.

I corpi degli adolescenti - ritenuti fratelli - sono stati restituiti ai genitori, affermano i rapporti.

Le identità delle persone cadute dal C-17 sono ufficialmente sconosciute, ma un utente di Twitter ha scritto che erano vicini di casa di sua zia.

«Davvero in lacrime in questo momento. I due ragazzini caduti mentre erano aggrappati agli aerei degli Stati Uniti erano i miei vicini di zia. Entrambi i ragazzi di 16 e 17 anni, i corpi sono stati appena portati a casa dai loro genitori», ha scritto l'utente lunedì.

afghani cadono dall'aereo americano a kabul 1

«Entrambi i ragazzi vendevano cocomeri nei mercati di Kabul e si nutrivano dei bidoni per sopravvivere e provvedere alla madre. I 2 ragazzi erano gli unici figli della madre. Non ha altra famiglia e non ha idea di come sopravviverà sotto il regime dei talebani».

Un altro filmato mostra la prospettiva dall’aereo in partenza: un gruppo di uomini sul passaruota dell'aereo da trasporto militare americano C-17 salutano mentre il mezzo rulla verso la pista. Alcuni di loro sembrano essere giovani. Non si sa cosa ne sia stato dell'uomo che ha filmato il video o di coloro che vi sono apparsi, ma le riprese di un jet simile rivelano come uno dei disperati sia stato schiacciato a morte dal carrello di atterraggio.

Soldati americani a Kabul

L'aeronautica degli Stati Uniti (USAF) ha successivamente confermato che, nel vano ruota di un aereo C-17 che ha lasciato Kabul lunedì, sono stati trovati resti umani e ha annunciato un'indagine sull'incidente. L'aereo stava decollando dall'aeroporto internazionale di Hamid Karzai dopo aver consegnato attrezzature per aiutare l'evacuazione degli americani e del personale alleato da Kabul.

«L'aereo era circondato da centinaia di civili afgani che avevano violato il perimetro dell'aeroporto», ha affermato l'USAF in una dichiarazione rilasciata martedì sera. «Di fronte a una situazione di sicurezza in rapido deterioramento intorno all'aereo, l'equipaggio del C-17 ha deciso di lasciare l'aeroporto il più rapidamente possibile. Resti umani sono stati scoperti nel pozzo della ruota del C-17 dopo l'atterraggio alla base aerea di Al Udeid, in Qatar».

Aeroporto di Kabul

«L'aereo è attualmente sequestrato per dare il tempo di raccogliere i resti e ispezionarlo prima che venga restituito allo stato di volo». Nel caos a terra, sono state uccise almeno altre cinque persone, tra cui due colpite a morte dalle truppe statunitensi e tre investite da jet in rullaggio.