DUE PESI E DUE GIUSTIZIE - FRANK CIMINI: “LA RAGIONE DELLE ATTENUANTI CONCESSE A SALA È POLITICA. È LA MAGISTRATURA CHE A VOLTE SCOPRE DI DOVER FARE PARTE DEL SISTEMA PAESE RINUNCIANDO AI SUOI DOVERI E MOSTRANDO QUEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE PER IL QUALE L’ALLORA PREMIER RENZI RINGRAZIÒ LA PROCURA DI BRUTI LIBERATI CHE PUR DI FAR REALIZZARE EXPO CACCIÒ L’UNICO PM CHE VOLEVA FARE LE INDAGINI, CON IL SUPPORTO DELL’ALLORA CAPO DELLO STATO NAPOLITANO...”

Riceviamo e pubblichiamo:

frank cimini

Caro Dago premesso che il falso relativo alla retrodatazione di due verbali per sostituire i componenti di una commissione resta una quisquilia rispetto a quello che la mitica procura ha fatto finta di non vedere.... premesso questo... la ragione delle attenuanti concesse a Sala per aver agito per motivi di alto alto valore morale e sociale dimostra che i giudici ancora una volta sono bravi a pisciare fuori dal vaso...la logica è quella che Expo non si tocca e non si discute... eppure stiamo parlando di un evento del quale ancora oggi non conosciamo i conti ufficiali...la motivazione non è giuridica è prettamente politica è la magistratura che a volte scopre di dover fare parte del sistema paese rinunciando ai suoi doveri... insomma per non farla troppo lunga mostrando quel senso di responsabilità istituzionale per il quale l’allora premier Renzi ringraziò la procura di Bruti che pur di far realizzare Expo cacciò l’unico pm che voleva fare le indagini... con il supporto dell’allora capo dello stato Napolitano....

SALA EXPO edmondo bruti liberati robledo e bruti liberati 1

Frank Cimini