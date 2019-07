ECCO COME SI COMBATTE L’IMMIGRAZIONE: DANDO CONSIGLI SU COME EVITARE LA DEPORTAZIONE - NEGLI USA NANCY PELOSI, ALEXANDRA OCASIO-CORTEZ E HILLARY CLINTON HANNO PUBBLICATO LE ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER EVITARE LE DEPORTAZIONI PREVISTE NEI RAID DELL’ICE DI QUESTO FINE SETTIMANA - “NON APRITE LA PORTA, STATE IN SILENZIO E NON FIRMATE NULLA…”

DAGONEWS

nancy pelosi 2

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha diffuso le istruzioni di comportamento per gli immigrati che saranno coinvolti nei raid dell’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, informando che nessuno può entrare in casa se non con un mandato valido.

le istruzioni per gli immigrati contro ice 2

Con l’avvicinarsi del rastrellamento programmato di 2.000 immigrati ricercati per essere deportati, molti esponenti democratici hanno condiviso un foglio di istruzioni per avvertire i migranti su come devono comportarsi e quali sono i loro diritti. «Un mandato di espulsione ICE non è la stessa cosa di un mandato di perquisizione - ha detto Pelosi giovedì - Se questo è l'unico documento che l'ICE porta a un raid in casa, l'ICE non ha il diritto legale di entrare in nell’appartamento».

nancy pelosi 1

L'ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha postato le istruzioni su Twitter, e lo stesso ha fatto anche Alexandria Ocasio-Cortez che ha anche invitato le persone a «conoscere i propri diritti. Ricorda: nessuno può entrare nella tua casa senza un mandato giudiziario. A volte ICE prova a mostrare altri documenti per entrare in casa, ma i mandati giudiziari provengono da un tribunale».

ice 3

I democratici del Congresso giovedì hanno chiesto che il presidente Donald Trump proteggesse famiglie e bambini prima dei raid di questo fine settimana contro gli immigrati privi di documenti.

le istruzioni per gli immigrati contro ice 1

L'ICE ha ottenuto l'ordine del tribunale per la deportazione di circa un milione di immigrati privi di documenti, ma i raid iniziali riguarderanno circa 2.000 persone in almeno 10 città. I democratici hanno attaccato il piano, dicendo che minacciano le persone che hanno vissuto negli Stati Uniti per molti anni, hanno costruito famiglie e che ormai sono cittadini statunitensi.

ice 1 alexandria ocasio cortez 4 donald trump nancy pelosi nancy pelosi copia nancy pelosi 2 nancy pelosi mike pence donald trump nancy pelosi nancy pelosi 1 alexandria ocasio cortez 1 alexandria ocasio cortez 2 alexandria ocasio cortez 3 hillary clinton