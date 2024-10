EQUALIZE AVEVA LE MANI IN PASTA DAPPERTUTTO - IL 6 OTTOBRE 2022 GLI INVESTIGATORI, CHE STAVANO PREDISPONENDO INTERCETTAZIONI AMBIENTALI NEGLI UFFICI DELLA EQUALIZE, FOTOGRAFARONO ANCHE "UN REPORT, REDATTO DALLA TRE14 SRL", SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI INTERCETTAZIONI PER LE PROCURE, "RELATIVO ALL'ESTRAZIONE DATI DA UN APPARATO TELEFONICO" - LA SOCIETA’ SI OCCUPA ANCHE DI EFFETTUARE LE "COPIE FORENSI" DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI NELLE INDAGINI PER LA PROCURA DI MILANO - PIERFRANCESCO BARLETTA, INDAGATO, SI E’ AUTOSOSPESO DALLA CARICA DI VICEPRESIDENTE DI SEA, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE GLI AEROPORTI MILANESI - LO STESSO HA FATTO ENRICO PAZZALI: SI È AUTO-SOSPESO DA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FIERA MILANO…

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Il 6 ottobre di due anni fa gli investigatori, che stavano predisponendo i sistemi per le intercettazioni ambientali negli uffici della Equalize, notarono e fotografarono anche "un report, redatto dalla Tre14 srl", società che si occupa di intercettazioni per le Procure, "relativo all'estrazione dati da un apparato telefonico".

E' un dettaglio che compare negli atti dell'inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie. Indagine che punta anche a chiarire i rapporti tra il gruppo della Equalize, di proprietà di Enrico Pazzali e amministrata dall'ex poliziotto Carmine Gallo, e quella società che si occupa, scrive il pm De Tommasi, anche di effettuare le "copie forensi" di cellulari e altri dispositivi nelle indagini per la Procura milanese.

Nelle attività della presunta associazione per delinquere, segnala la Dda, "non mancano anche operazioni illecite quali l'estrapolazione di tabulati del traffico telefonico e l'effettuazione di copie forensi di dispositivi telefonici". E per le copie forensi, secondo l'accusa, "il gruppo di via Pattari 6", ossia di Equalize, "si 'appoggia' alla società Tre14 srl".

Almeno in un caso, poi, è stato trovato quel "report" sull'estrazione di dati da un telefono di un immobiliarista milanese negli uffici della società di investigazione al centro dell'inchiesta. Nelle intercettazioni, tra l'altro, gli indagati a volte parlavano di tale "Checco", persona che, segnala il pm, "lavora per una società di 'analisi forensi' alla quale si rivolge la Procura". Nunzio Calamucci, l'hacker arrestato, diceva: "Checco quello che fa le cose per la Procura, che lui quando trova qualcosa me la manda".

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Pierfrancesco Barletta, indagato nell'indagine della dda di Milano con al centro un network di presunti spioni, ha deciso di autosospendersi dalla carica di vicepresidente di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. Lo ha fatto in attesa di chiarire i fatti e rinunciando sin da ora ai relativi compensi. "Il mio cliente si è auto sospeso da consigliere di amministrazione di Sea rinunciando agli emolumenti. Inoltre - ha spiegato il suo avvocato Francesco Centonze - ha chiesto la possibilità di chiarire al più presto la propria posizione davanti ai magistrati dopo che avremo potuto leggere gli atti. Nel frattempo mi comunica che Jaba srl, al contrario di quanto detto da alcuni soggetti intercettati, non ha mai avuto una sede a Londra".

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la sua decisione in serata al comitato esecutivo dell'ente che già si era riunito in mattinata.