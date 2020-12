FAR WEST A PONTE MILVIO: MENTRE DOCUMENTAVA GLI ASSEMBRAMENTI, UNA TROUPE RAI È STATA AGGREDITA DA UN GRUPPO DI GIOVANI CHE NON VOLEVA ESSERE RIPRESO. FERITO UN CAMERAMAN DI "STORIE ITALIANE". IL SOSPETTO È CHE SI TRATTI DI UN GRUPPO DI TIFOSI LAZIALI

Flaminia Savelli per "il Messaggero"

Non solo strade affollate per lo shopping ma anche locali in piena attività nonostante i divieti: ancora una domenica da bollino rosso per resse e assembramenti. Tra le 17 e le 18 è stato necessario chiudere al transito via del Corso, all' altezza di via del Parlamento, e far defluire la folla nelle strade laterali:

«Abbiamo chiuso la strada per circa un' ora attivando la procedura concordata per garantire le norme sulla sicurezza sanitaria previste» confermano i caschi bianchi che erano in servizio nel centro storico. Code agli ingressi dei negozi si sono registrati anche in via Cola di Rienzo, via Condotti e via del Babbuino.

A Ponte Milvio invece è stato necessario l' intervento dei carabinieri di zona quando una troupe della Rai è stata aggredita mentre stava registrando un servizio proprio sugli assembramenti. Da quanto accertato, un operatore e una giornalista di Storie italiane sono stati malmenati da un gruppo di giovani che non voleva essere ripreso.

Durante la colluttazione l' operatore è stato spintonato e ha riportato lievi ferite. Sul caso indagano i militari della compagnia Trionfale: «Il sospetto- dicono- è che si tratti di un gruppo di tifosi Laziali in attesa di Lazio- Napoli, su cui stiamo eseguendo ulteriori controlli. Sulla violenta aggressione è intervenuta anche la sindaca Raggi: «È ingiustificabile - ha scritto sul suo profilo Twitter- la violenza contro chi nei mesi difficili dell' emergenza è in prima linea per fare il proprio lavoro e informare».

