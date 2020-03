9 mar 2020 11:49

FERMATE QUESTE TESTE DI CAZZO! IL CORONAVIRUS INIZIA A CIRCOLARE A ROMA, IN TRE FUGGONO DALL'OSPEDALE SAN GIOVANNI PRIMA DEI RISULTATI DEL TEST: 2 NEGATIVI, CACCIA ALL'ALTRO IL CUI ESITO ERA DUBBIO - GLI UOMINI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 40 E I 50 ANNI, DUE ROMANI E UNO STRANIERO, SONO IMPIEGATI IN UN RISTORANTE – IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: “A ROMA LE CATENE DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SONO PER ORA PICCOLE MA…” (NEL LAZIO SONO 84 I CASI)