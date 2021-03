IL FESTIVAL DELLE ESCORT – SANREMO INFLUENZA ANCHE IL SESSO A PAGAMENTO: I CLIENTI DI TUTTA ITALIA SONO DISTRATTI DALLE CANZONETTE E CERCANO DI MENO LE PROFESSIONISTE SU “ESCORT ADVISOR”. L'UNICA ECCEZIONE È PROPRIO LA CITTÀ DI SANREMO – SOFIA, LA ESCORT NUMERO UNO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA: “HO RICEVUTO MOLTI OPERATORI RAI: DALL'ELETTRICISTA, AL TECNICO DEL SUONO, FINO AD ARRIVARE A CHI HA RUOLI DI PRESTIGIO. TUTTI OTTIMI CLIENTI E A MODO, COME I GIORNALISTI…”

Il Festival di Sanremo influenza anche il sesso a pagamento. Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha rilevato che i clienti delle escort quest’anno sono “distratti” dalla rassegna e cercano di meno le professioniste del sesso proprio negli orari del Festival.

Normalmente i frequentatori del sesso a pagamento sono costantemente alla ricerca di escort a qualsiasi ora del giorno e della notte: pausa pranzo, pausa caffe al lavoro, sul divano mentre la moglie e distratta, per esempio. Questo e dimostrato dalle visite ad Escort Advisor: rispetto a febbraio dello scorso anno ha incrementato del +22% il traffico e triplicato il numero di iscritti. Questo probabilmente come effetto della pandemia, perche i clienti delle escort cercano maggiori informazioni e sicurezza attraverso le recensioni.

Questa tendenza pero rallenta solo per pochi motivi durante l’anno e uno di questi e il Festival di Sanremo. Ad esempio nellaprima serata del Festival 2021, il 2 marzo, nella fascia oraria tra le 21 e le 23 si e registrato un calo del -12% di traffico alle ore 22 e del -11% alle ore 23 rispetto all'andamento medio dei martedi di febbraio, in linea con il 47% di share registrato dal Festival.

Se a livello nazionale i clienti sono "distratti" dal Festival, invece nella provincia di Imperia il settore del sesso a pagamento diventa vivace sotto l’influsso del Festival. Infatti, in provincia a febbraio si e registrato circa il 70% di escort in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, ma la presenza e aumentata dell’11% nella settimana prima dell’inizio del Festival, con picchi tra l’1 e il 2 marzo 2021.

Anche le ricerche di escort nella provincia di Imperia sono aumentate del 13% nei primi due giorni di marzo rispetto alla media della settimana precedente. Un dato interessante che dimostra che, pur non essendoci il pubblico in teatro, la presenza degli addetti ai lavori, degli ospiti, dei giornalisti, rende comunque il settore attivo e le escort ricercate.

Come racconta Sofia escort di Sanremo, al primo posto nella provincia di Imperia nella classifica locale di Escort Advisor:

Ho vissuto diversi Festival di Sanremo e posso assicurare che l'intero clima della citta cambia. C'e il triplo delle persone che normalmente ci sono d'estate per esempio. Le strade sono intasate dalla gente. Per non parlare della quantita di clienti da tutta Italia che ricevevo solo nel periodo del Festival. Quest'anno non sara la stessa cosa. Ad esempio, quando la Liguria e tornata zona rossa il mio lavoro si e fermato di conseguenza.

Nelle settimane precedenti il Festival, pero, ho ricevuto molti operatori Rai: dall'elettricista, al tecnico del suono, fino ad arrivare a chi dirige diverse aree e ha ruoli di prestigio. Tutti ottimi clienti e a modo, come i giornalisti sempre presenti durante la settimana del Festival. Spesso mi raccontano che lavoro fanno oppure semplicemente mi accorgo dai loro accenti che sono operatori giunti per l’occasione. Sono uomini che cercano svago visto l'alto carico di lavoro.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in piu offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor e il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha quasi 3 milioni di utenti unici mensili ed e tra i primi 40 siti piu visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

