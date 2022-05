FINALMENTE IL PAPA POTRÀ VEDERE LA "MADONNA" – DOPO ESSERE STATO RIMBALZATO DA PUTIN, IL PONTEFICE POTRÀ RIPIEGARE SULLA NONNETTA DEL POP, CHE GLI HA CHIESTO UN INCONTRO PER DISCUTERE DI “COSE IMPORTANTI”: “SONO UNA BRAVA CATTOLICA. LO GIURO! SONO PASSATI ALCUNI DECENNI DALLA MIA ULTIMA CONFESSIONE. SAREBBE POSSIBILE INCONTRARCI PER DISCUTERE DI ALCUNI ARGOMENTI IMPORTANTI? SONO STATA SCOMUNICATA TRE VOLTE. NON MI SEMBRA GIUSTO” – E UN PRETE LE SCRIVE: “MA LEI LO SA CHE…” - VIDEO

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

BERGOGLIO IN CARROZZINA

Avrà tempo Papa Francesco, in questo periodo così complicato sul piano internazionale, per incontrare Madonna (la cantante)? La richiesta arriva proprio da Madame Ciccone che, via Twitter, ha chiesto udienza al Pontefice per discutere «di cose importanti». Che ci sia di mezzo la guerra in Ucraina o che si tratti di materia personale, non è chiaro, ma nel tweet Madonna, 63 anni, fa riferimento alle sue tre scomuniche, spiegando di non comprenderle.

«Ciao Papa Francesco. Sono una brava Cattolica. Lo giuro! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcuni argomenti importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto», scrive Madonna, facendo anche un gioco di parole, intraducibile in italiano, con «I swear» che significa sia «lo giuro» sia «bestemmio» e aggiungendo «no, non bestemmio».

madonna

In attesa della risposta del Papa, il tweet di Madonna è diventato subito virale, con tanto di risposta da parte di un prete che le chiede se sappia che cosa significa essere scomunicati. In passato, la superstar è stata più volte criticata dalla Chiesa per gli atteggiamenti blasfemi, a partire dal brano «Like a prayer» e dal relativo video che nel 1989 scatenò le proteste dei cattolici per i crocifissi in fiamme e le allusioni sessuali.

