DA QUANDO C'E' BERGOGLIO NON SI CANTA MESSA - IN SETTE ANNI, IL NUMERO DI ITALIANI CHE HANNO DECISO DI DESTINARE L'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLA CHIESA CATTOLICA È DIMINUITO DI CIRCA DUE MILIONI - MA LA SANTA SEDE NON FA DRAMMI: LA CHIESA FA SEMPRE LA PARTE DEL LEONE, CON 14 MILIONI DI CONTRIBUENTI FEDELISSIMI CHE PORTANO IN DOTE OLTRE 1,1 MILIARDI, CONTRO I QUASI 200 MILIONI DELLO STATO, I 43 DEI VALDESI…