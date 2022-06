3 giu 2022 13:14

LA FOBIA ANTI-RUSSA COLPISCE IL CERN: ALL’ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA NUCLEARE NON BASTA AVER SOSPESO IL RUOLO DI OSSERVATORE DI MOSCA, ORA VUOLE CACCIARE PURE GLI SCIENZIATI RUSSI – NEI LABORATORI DI GINEVRA SONO MILLE, IN BUONA PARTE CONTRARI ALLA GUERRA E LAVORANO FIANCO A FIANCO ANCHE CON GLI UCRAINI, MA ALCUNI DEI 23 PAESI MEMBRI (GERMANIA, POLONIA E FINLANDIA TRA GLI ALTRI) VOGLIONO AZZERARE LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA CON MOSCA – SI MOLTIPLICANO GLI APPELLI A NON FARLO: IN NOME DELLA SCIENZA, MA ANCHE DEI RUBLI CHE FINANZIANO GENEROSAMENTE IL LABORATORIO CHE HA DATO I NATALI AL WEB…