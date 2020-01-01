FOTO FLASH - "DON MATTEO" CONFESSA IL CARDINALE BAGNASCO! TERENCE HILL E IL PORPORATO SI SONO INCONTRATI IN UN RISTORANTE VICINO AL PANTHEON - SI SARANNO SCAMBIATI LA BENEDIZIONE O UN AMMAZZACAFFE'? AH, SAPERLO...-
FOTO FLASH - "DON MATTEO" CONFESSA IL CARDINALE BAGNASCO! TERENCE HILL E IL PORPORATO SI SONO INCONTRATI IN UN RISTORANTE VICINO AL PANTHEON - SI SARANNO SCAMBIATI LA BENEDIZIONE O UN AMMAZZACAFFE'? AH, SAPERLO...-
AMARCORD FELLINI: DOVE COMINCIA LA REALTÀ E FINISCE IL SOGNO? ARRIVA IL LABIRINTICO, ONIRICO ROMANZO DI DANIEL PENNAC DEDICATO AL SUO “REGISTA PREFERITO” - QUANDO FELLINI COMINCIÒ A FATICARE A TROVARE PRODUTTORI SI RESE CONTO DI NON RIUSCIRE ORMAI NEANCHE A SOGNARE; E PENNAC SI CHIEDE SE NON SIA MORTO PROPRIO PER QUESTO, IL 31 OTTOBRE DEL 1993 – DAL LIBRO VERRA’ TRATTO UNO SPETTACOLO CHE DEBUTTERA’ A MILANO IL 20 GENNAIO, A 100 ANNI DALLA NASCITA DI FELLINI - VIDEO
CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO
VIDEO FLASH - IL FILMATO DEL GIORNO? L'ARTIGIANO CHE REALIZZA UNA CHITARRA CON 107 IPHONE USATI - INCOLLA, TAGLIA, BUCA E LEVIGA FINO A TIRARE FUORI UNO STRUMENTO PERFETTO. ECCO COME CI RIESCE - VIDEO
ALZHEIMER, UNA NUOVA SPERANZA - I FARMACI DI ULTIMA GENERAZIONE IMPEDIRANNO L'ACCUMULO DELLA SOSTANZA BETA AMILOIDE NEL CERVELLO: L’OBIETTIVO È INTERVENIRE PRIMA CHE I DANNI AI NEURONI DIVENTINO IRREVERSIBILI - ESISTE UNA COMPONENTE FAMILIARE IN QUESTO DISTURBO E QUINDI LA RICERCA DI SEGNALI PREDITTIVI È FONDAMENTALE PER CHI È SANO E HA, O HA AVUTO, PARENTI MALATI…