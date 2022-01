A FURIA DI POMPARSI, POI SI SCOPPIA - IL CULTURISTA DI 33 ANNI MORTO A GENOVA AD AGOSTO È DECEDUTO PER UN INFARTO "DOVUTO ALL'ASSUNZIONE DI FARMACI DOPANTI", SECONDO LA PERIZIA DEL MEDICO LEGALE - SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO, AL MOMENTO A CARICO DI IGNOTI: NELLA CASA DELLA VITTIMA I CARABINIERI AVEVANO TROVATO DIVERSE SCATOLE DI FARMACI - IL SOSPETTO È CHE CI SIA UN GIRO DI MEDICI COMPIACENTI CHE DAVA LE RICETTE AI BODYBUILDER TRAMITE LE PALESTRE...

(ANSA) - Il culturista di 33 anni trovato morto in casa a Tiglieto, nell'entroterra di Genova, lo scorso agosto è deceduto per un infarto "dovuto all'assunzione di farmaci dopanti". È quanto scrive il medico legale Maria Lucrezia Mazzarella nella perizia depositata in procura.

Il pubblico ministero Giovanni Arena aveva aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. In casa i carabinieri avevano trovato numerose scatole di medicinali, in alcuni casi considerati droghe nel sistema sanitario italiano, che erano state sequestrate. A confermare le cause della morte anche una consulenza tossicologica che ha accertato la presenza dei medicinali nel sangue.

Il body builder frequentava una palestra a Genova e una in Basso Piemonte. Gli inquirenti hanno passato al setaccio il telefono del trentenne per capire se tra i contatti ci fosse chi gli ha dato i farmaci. Il sospetto degli inquirenti è che ci possa essere un giro di medici compiacenti che forniva le ricette tramite le palestre.

