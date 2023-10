GALLINA VECCHIA… ARRAPA ANCORA! - FRAN SAWYER E' LA MODELLA 55ENNE INGLESE CHE INCORAGGIA LE DONNE "OVER" A RISCOPRIRE IL LORO LATO PIU' SEXY: "CREDO CHE NON DEBBANO MAI LASCIARSI ANDARE MA VALORIZZARSI. LE DONNE STANNO EMERGENDO E SONO SEMPRE PIÙ GIOVANILI, NON È PIÙ COME UN TEMPO" - SAWYER HA RACCONTATO DI COME, NONOSTANTE NON SIA PIU' UNA PISCHELLA, RIESCA ANCORA AD ATTIRARE L'ATTENZIONE (E L'ORMONE) DI RAGAZZI MOLTO PIU' GIOVANI DI LEI...

Fran Sawyer è una modella 55enne che sui social promuove un messaggio, per lei, molto importante, ovvero: una donna può essere sexy e desiderata anche dopo i 50 anni. […] sui social riceve moltissimi messaggi di ragazzi giovani che vorrebbero un appuntamento con lei.

Le dichiarazioni di Fran Sawyer

Fran Sawyer ha rilasciato un'intervista esclusiva al Daily Star in cui racconta la sua idea di bellezza e sex appeal anche dopo i 50 anni: «Io ho 55 anni e mi sento molto bene e più sexy e attraente che mai. Credo che le donne non debbano mai lasciarsi andare ma, anzi, valorizzarsi sempre per apparire al meglio e stare bene con se stesse. […] Le donne stanno emergendo e sono sempre più giovanili, non è più come un tempo e dovremmo festeggiare per questo.

Vorrei mostrare alle donne che non dovrebbero arrendersi mai. Ci sono molte donne sui social che mi scrivono che sono giù di morale a causa della menopausa e tutto il resto, oppure quelle che mi dicono 'oh, vorrei sembrare così' e 'vorrei essere così', invece, devono capire che ognuna è unica per com'è. Ma, se c'è questa idea del fisico perfetto o del viso senza rughe, è colpa degli uomini che hanno un'idea di donna che non esiste».

Fran Sawyer e l'amore

Nonostante, moltissimi ragazzi giovani chiedano a Fran Sawyer di uscire, lei non trova attraente i ragazzini: «Gli uomini hanno paura di me perché io sono una persona molto sicura di sé e delle proprie capacità, tutto quello che si limitano a fare è guardarmi. I ragazzini hanno più coraggio ma io non sono attratta dagli uomini più piccoli di me».

