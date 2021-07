IN GERMANIA STA VENENDO GIÙ TUTTO – UNA NUOVA FRANA IN VESTFALIA, VICINO A COLONIA, HA TRASCINATO VIA CASE E AUTO, PROVOCANDO UN NUMERO IMPRECISATO DI MORTI. IL BILANCIO UFFICIALE DELLE VITTIME DELLE DEVASTANTI ALLUVIONI DI QUESTI GIORNI SALE A 103 IN TUTTA LA GERMANIA, IN TOTALE IN EUROPA I MORTI PER IL MALTEMPO SONO 118 - VIDEO

maltempo in germania frana in vestfalia

Nuova frana in Germania trascina case e auto, ancora morti

(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - Una nuova frana in Vestfalia ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia.

Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato "ci sono delle vittime". (ANSA).

Germania: Land Vestfalia, bilancio vittime regione sale a 43

alluvioni e frane in germania

(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - "Il bilancio delle vittime dell'alluvione nel Land del Nordreno Vestfalia è salito a 43". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno locale, secondo quanto riferisce la Dpa. Finora era fermo a 30. (ANSA).

maltempo in germania frana in vestfalia 2

Alluvioni, 103 vittime in Germania, 118 in tutta Europa

(ANSA-AFP) - BERLINO, 16 LUG - Salgono a 103 le vittime in Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118. Lo riferiscono fonti ufficiali.

