15 mar 2022 16:44

LA GIORNALISTA E CONDUTTRICE RUSSA LILIA GILDEEVA DEL CANALE TELEVISIVO NTV, FILO-CREMLINO, SI È DIMESSA IN POLEMICA CON L’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA - LA REPORTER, 45 ANNI, LAVORAVA PER NTV DAL 2006: "PRIMA ME NE SONO ANDATA VIA DALLA RUSSIA POI MI SONO DIMESSA. TEMEVO CHE NON MI AVREBBERO LASCIATA PARTIRE…”