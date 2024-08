22 ago 2024 14:27

LA GIUSTIZIA IN TRANS – IN SPAGNA, UN UOMO CAMBIA SESSO PER NON ESSERE PROCESSATO PER ABUSI: È L'EFFETTO INDESIDERATO DELLA COSIDDETTA "LEY TRANS", VOLUTA DAL GOVERNO DI SINISTRA DI PEDRO SANCHEZ, CHE CONSENTE A CHIUNQUE DI CAMBIARE SESSO SENZA BISOGNO DI CERTIFICATI MEDICI O TRATTAMENTI ORMONALI – L'UOMO, ACCUSATO DI AVER ABUSATO FISICAMENTE E PSICOLOGICAMENTE DELL'EX PARTNER, STA CERCANDO DI ESSERE GIUDICATO DA UN TRIBUNALE PENALE E NON DA UN TRIBUNALE SPECIFICO, MA SECONDO L'AVVOCATO DELLA VITTIMA "È UN'INDUBBIA FRODE"