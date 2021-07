INCIDENTE A CAPRI

Da https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/

Grave incidente questa mattina a Capri dove un bus, per cause ancora da accertare, mentre transitava su una strada che corre proprio su uno stabilimento balneare nella zona di Marina Grande, è precipitato all’interno della scarpata sottostante. Ci sarebbero alcuni feriti sia tra i passeggeri che tra le persone in strada. Il pullman ha sfondato la ringhiera-parapetto che delimitava la sede stradale per adagiarsi su di un fianco e cadere per una decina di metri, finendo la sua corsa contro le strutture esterne del lido rimaste a loro volta danneggiate. Sul luogo sono giunte quattro ambulanze provenienti dai presidi sanitari dell’isola, particolarmente affollata in questi giorni di fine luglio.

