GWYNETH, UNA NE FA E CENTO CE NE RIFILA – NELL’ANNO PIÙ PIPPAROLO DELLA STORIA, LA PALTROW CI RICORDA CHE LA VULVA POSSIAMO SOLO GUARDARLA IN FOTO: TRA LE CRETINATE DI NATALE DA REGALARE PROPOSTE DALL’ATTRICE SUL SITO “GOOP” C’È ANCHE IL “VULVA BOOK”, UN LIBRO COMPOSTO DA SESSANTAQUATTRO VAGINE DA COLORARE E CONDIVIDERE - UNA MINCHIATA? E PENSARE CHE È QUASI SOLD OUT…

Novella Toloni per "www.ilgiornale.it"

gwyneth paltrow

Gwyneth Paltrow ci riprova. Il countdown al Natale è ufficialmente cominciato e l'attrice americana ha stilato la sua "Guida ai regali ridicoli ma fantastici". Dopo la candela all'aroma di orgasmo e la vagina gigante la Paltrow torna a far parlare di sé per le sue bizzarrie legate al sesso e non solo.

La separazione dall'ex marito Chris Martin, leader della band Coldplay, ha fatto emergere una nuova Gwyneth Paltrow. L'attrice americana ha fondato una sua azienda dedicata a lifestyle e bellezza, che è finita spesso al centro dei pettegolezzi per le proposte stravaganti e gli oggetti sexy pubblicizzati e venduti. Sul sesso e sull'ambiguità la Paltrow ha fondato un vero e proprio impero e con l'arrivo del Natale la 48enne californiana ha deciso di dare libero sfogo alle sue fantasie. Attraverso il suo sito internet (Goop) Gwyneth Paltrow ha pubblicato una lunga lista di regali unici e singolari, spesso audaci, e dal dubbio utilizzo.

vulva book

Dalla vasca auto riscaldante alle torte gelatinose (da 100 dollari) ce n'è per tutti i gusti. A partire dalla borsa porta anguria che la Paltrow suggerisce alle patite della moda. Un accessorio unico realizzato a mano in vera pelle con l'evidente difetto di avere un'unica taglia (diversamente dalle angurie). E ancora: la cabina pensatoio (da due metri quadrati) da piazzare in giardino alla modica cifra di 13mila dollari e la lampada di pane (vero) a forma di baguette rivestita in materiale sintetico per farla durare nel tempo.

Immancabile, infine, la sezione a "luci rosse" sulla quale Gwyneth Paltrow ha puntato decisamente tutto. Dalla sua classica candela all'aroma di orgasmo (venduta a 80 euro) alla collana vibratore utile per ogni occasione, nella lista dei regali stravaganti c'è spazio soprattutto per i giochi maliziosi. In particolare per i preliminari new age da veri intellettuali. L'ultima trovata della diva di Hollywood è il libro da colorare sul tema della vulva post-strutturalista.

i regali secondo gwyneth paltrow

Un book sensuale composto da sessantaquattro fogli a strappo (raffiguranti vagine) da colorare e condividere. Un libro che promette di divertire e surriscaldare l'atmosfera in camera da letto alla modica cifra di 14 euro. Il destinatario di questo regalo? Mariti annoiati, amiche maliziose e patiti dell'art therapy. I pezzi sono quasi tutti sold out (e Gwyneth Paltrow lo aveva previsto).

