HOLLYWOOD È MORTA – IL COVID HA DATO LA MAZZATA FINALE A UN SETTORE CHE ERA GIÀ IN AGONIA DA TEMPO: GLI STUDIOS, ALLA CANNA DEL GAS, STANNO AZZERANDO I VERTICI, VIA DIRIGENTI E DIPENDENTI DI SETTORI NON PIÙ RITENUTI REDDITIZI – ORA SI PUNTA SULLO STREAMING, UNICO BUSINESS IN CRESCITA: MA IN MANCANZA DI GRANDI PROFITTI E CON LA CONCORRENZA SPIETATA DI "NETFLIX&Co." , AGLI STUDIOS NON RESTA CHE TAGLIARE TESTE E…

DAGONEWS

Per decenni, la cosa migliore dell'essere un dirigente di Hollywood era essere licenziato. I dirigenti che venivano licenziati o messi da parte si mettevano in tasca grosse buonuscite e trovavano facilmente lavoro. Questo, ovviamente, era prima che arrivassero i servizi di streaming, capovolgendo tutto con una logica e un’efficienza spietata.

Questo non è mai stato più chiaro come il 7 agosto, quando WarnerMedia ha licenziato bruscamente centinaia di dipendenti, svuotando il piano dei dirigenti dello studio. Il presidente della WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, ha saputo di essere stato licenziato la mattina del giorno in cui è stata diffusa la notizia. Jeffrey Schlesinger, in azienda da 37 anni e che gestiva il redditizio business delle licenze internazionali, si è lamentato con alcuni amici di aver avuto meno di un'ora di preavviso.

«Siamo alle brutali scene finali di Hollywood come la conosceva la gente, ora gli investimenti nello streaming hanno la precedenza» ha detto Janice Min, l'ex co-presidente di Hollywood Reporter.

I cambiamenti societari di WarnerMedia e NBCUniversal negli ultimi giorni segnalano che il cambiamento tecnologico di cui leggete da anni sta prendendo forma concreta, accelerato dalla pandemia. I nuovi leader del settore vogliono parlare di prodotti digitali e marketing in abbonamento.

Alla WarnerMedia, i licenziamenti dei dirigenti sono arrivati dopo che la società ha fallito il lancio di un servizio di streaming. Questa resa dei conti è guidata principalmente dall'economia dello streaming, sebbene si sovrapponga anche alla resa dei conti più nota di quest'anno, sulla razza e sul genere. Ma la logica sottostante è economica ed è ovvia. «I fiumi di denaro della TV via cavo si stanno prosciugando. L'unico business in crescita per la maggior parte delle aziende proviene dallo streaming, che non è ancora un produttore di grandi profitti. Davanti a questo scenatio le aziende non hanno altra alternativa che tagliare i costi» ha scritto The Information.

Oggi molti dei nuovi leader sono ammiratori della cultura di Netflix, che ha poco di sentimentale: i dirigenti hanno una filosofia aziendale che vede i dipendenti come atleti. Si va sempre a caccia del “giocatore” migliore. Quello che sembrava il migliore fino all’attimo prima viene messo alla porta.

