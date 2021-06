HOLLYWOOD SUL TEVERE – I VIPPONI D’OLTREOCEANO TORNANO A SVACANZARE A ROMA DOPO MESI DI ASSENZA - KATE MOSS HA ACCOMPAGNATO LA FIGLIA LILA PER UNO SHOOTING: SALTO IN FARMACIA POI VISITA IN VATICANO PRIMA DI GODERSI UN APERITIVO CON VISTA COLOSSEO E UNA CENA CON SPIKE LEE – IN FUGA DALLE PENE D’AMORE, LA CULOIDE KIM KARDASHIAN HA SFIDATO IL CALDO PER GLI SCATTI AL COLOSSEO – E DANNY DE VITO…

Gustavo Marco Cipolla per “il Messaggero”

lila moss a roma 2

Sfilano sui sampietrini del centro come se fossero su una passerella durante la settimana della moda parigina. Madre e figlia, mano nella mano, osservano le meraviglie della Capitale prima di concedersi un aperitivo in un celebre locale, affacciandosi al balconcino e scrutando, senza essere viste, i pochi turisti.

La top model Kate Moss, 47 anni in bellezza e look total black, è in città con la figlia diciottenne Lila Grace, entrambe raggiunte dal fidanzato della ragazza per un drink dopo aver fatto un salto in farmacia. Le due modelle alloggerebbero nelle lussuose stanze dell' Hotel Eden di via Ludovisi. Innamorata dell' arte e della bellezza, è andata a visitare i Musei Vaticani e la Basilica di San Pietro.

kate moss a cena con spike lee (ph barillari)

L' ex bad girl del fashion, che ha sempre fatto discutere a causa della sua Dolce vita spericolata, sarebbe a Roma per accompagnare Lila ad uno shooting fotografico voluto dalla maison della doppia F. Lo scorso gennaio è stata protagonista, insieme alla mamma, del défilé nella Ville Lumière che ha sancito il debutto della collezione Couture del brand disegnata da Kim Jones. Se poi nulla sfugge all'occhio di Rino Barillari, The King of Paparazzi, la splendida Kate è immortalata in un noto locale vicino a Spike Lee, accolto a piazza de' Ricci da Roberto Lisi.

kim kardashian a roma

Qualche giorno fa, il regista aveva pubblicato una locandina in bianco e nero che ritraeva il suo sguardo magnetico sullo sfondo delle palme de La Croisette. Aspettando il 74esimo Festival di Cannes dove sarà presidente di giuria. Calici in alto, Moss sembra interessata alle conversazioni di Lee, che intrattiene gli ospiti a tavola.

Tour al Colosseo per la giunonica Kim Kardashian West, che fa un bagno di archeologia e cultura accanto ad una coppia di boys, il make up artist Mario Dedivanovic e l' hair stylist Chris Appleton.

lila moss a roma 3

Nonostante l' afa. Più di 232 milioni di follower su Instagram, la regina dei social non rinuncia agli shorts e alle stories mentre si prepara alle Olimpiadi di Tokyo con la sua linea di abbigliamento shapewear. E, forse, la star hollywoodiana è volata nell' Urbe anche in vista della presentazione del libro The Kardashians. Mitografia del contemporaneo di Salvatore Patriarca che, in un talk, svela curiosità sul fenomeno mediatico delle sorelle americane.

kim kardashian da roscioli

Mascherina e berretto, l' attore Danny DeVito non è riuscito a schivare l' obiettivo del Re Barillari. Dal bancone dei giudici di Italia' s Got Talent a piazza Farnese è un attimo. Joe Bastianich, outfit scuro e in compagnia della sua Deanna di bianco vestita, viene sorpreso a due passi dal famoso ristorante di Alessandro Camponeschi, frequentato dai vip che amano la buona cucina gourmet.

kim kardashian tra chris appleton e mario dedivanovic lila grace moss hack a roma ph barillari lila moss a roma 1 kim kardashian a roma 6 kim kardashian a roma 9 kim kardashian a roma 8 kim kardashian a roma 2 danny de vito ph barillari 1 kim kardashian a roma 3 kim kardashian a roma 1 kim kardashian a roma 5 kim kardashian a roma 4 kim kardashian a roma 7