21 set 2022 20:24

PER INSEGNARE CI VOGLIONO DELLE BOCCE GIGANTI – POLEMICA IN CANADA DOVE UN’INSEGNANTE TRANS SI STA PRESENTANDO IN CLASSE CON DELLE PROTESI AL SENO ESAGERATE CON TANTO DI CAPEZZOLO TURGIDO IN BELLA MOSTRA SOTTO MAGLIETTINE ATTILLATISSIME. GENITORI E STUDENTI SI SONO LAMENTATI BOLLANDOLA COME INAPPROPRIATA, MA LA SCUOLA NON HA INTENZIONE DI FAR NULLA: “SAREBBE ILLEGALE CRITICARE E IMPEDIRLE DI INDOSSARE LE PROTESI…” - VIDEO