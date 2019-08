DAGONEWS

realta' vs finzione 3

Tutti quelli che hanno un account Instagram si imbattono in continuazione ragazze che viaggiano in tutto il mondo, mangiano solo cibo sano, indossano vestiti alla moda e postano citazioni di Nietzsche e Kant dalle loro spiagge tropicali.

In quei momenti può capitarci di sentirci tristi e frustrati dalle nostre esistenze, ma siamo sicuri che tutto ciò che vediamo su Instagram sia reale? Bright Side ha deciso di scoprire cosa si nasconde dietro alcune bellissime foto che spesso sono solo costruzioni artificiali realizzate da chi conduce una vita tutt’altro che scintillante.

realta' vs finzione 2

Come funzionano i filtri

Ogni giorno migliaia di utenti di Instagram pubblicano foto cercando di mostrarsi sotto la migliore prospettiva. Grazie alla possibilità di tagliare le immagini e di usare i filtri, la vita di certi social addicted sembra incredibilmente meravigliosa.

realta' vs finzione 1

Chompoo Baritone, fotografo di Bangkok, ha deciso di svelare il dietro le quinte di alcuni scatti che hanno affascinato il web per mettere in risalto come, guardandoli da un’altra prospettiva, in realtà tutto prenda una piega piuttosto ironica. Gli utenti, infatti, "filtrano" la loro realtà e tagliano fuori tutte le cose "inappropriate" per ottenere foto incredibili.

L'alto prezzo della popolarità di Instagram

Per essere popolari bisogna uscire sempre e pubblicare costantemente immagini belle e nuove. E che sarà mai se, pur di scattare una foto della propria pancia piatta, non si mangia per un giorno intero o se si deve rinunciare a mangiare in un ristorante per risparmiare denaro e acquistare un abito di marca di cui vantarsi su Instagram?

foto da brivido 1

Ma, come se questo non fosse abbastanza, ci sono persone che sono disposte a rischiare la vita scalando torri e sfidando acque infestate di squali pur di portarsi a casa il selfie perfetto. È il caso di Katarina Elle Zarutskie, una modella californiana che si è lanciata in uno specchio d’acqua pieno di squali per immortalare un momento adrenalinico.

foto da brivido 2

Per lei, però, quegli attimi si sono trasformati in un incubo: un predatore le ha afferrato il braccio facendola precipitare nel terrore. Se l’è cavata con un morso sul braccio, ringraziando il cielo per essere scampata a un finale che poteva essere di gran lunga peggiore.

foto da brivido 3

Cosa c’è dietro una foto

La popolare blogger Carolyn Stritch ha deciso di dimostrare che Instagram è pieno di fake: ha creato una bellissima foto in cui si vedeva lei di spalle che si dirigeva nel castello di Disneyland per festeggiare il proprio compleanno. La foto ha collezionato migliaia di “Mi piace” e commenti positivi, ma pochi giorni dopo la blogger ha rivelato che si trattava di un fotomontaggio.

realta' vs. fake 5

Carolyn ha spiegato che voleva solo mostrare la differenza tra la vita online e la vita reale. «La verità è che si passa gran parte del tempo in pigiama, con i capelli disordinati, seduti davanti a un computer. Vogliamo tutti vedere i momenti belli della vita degli altri e mostrare le cose migliori che abbiamo, ma non tutto è reale» ha detto Carolyn ricordando l’importanza di essere onesti con se stessi.

realta' vs. fake 4

Aspettative vs. Realtà

Nel 2016 in Cina il ponte di vetro più lungo del mondo è stato inaugurato a Zhangjiajie: si trova ad un'altezza di 300 metri ed è diventato così popolare tra la gente del posto e i turisti che il governo ha anche dovuto chiuderlo più volte.

Harrison Jacobs, corrispondente internazionale di Business Insider, ha deciso di visitare il ponte e ha concluso che si è trattato del peggior incubo di un viaggiatore nascosto dietro a una caterva di meravigliose foto.

aspettative vs. realta' 4

aspettative vs. realta' 2 aspettative vs. realta' 1 aspettative vs. realta' 3

realta' vs. fake 2 realta' vs. fake 3 realta' vs. fake 1