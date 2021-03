INVECE DI FRIGNARE SU DIRETTORE O DIRETTORA, LE FEMMINISTE VADANO A DARE UNA MANO ALLE DONNE RUSSE - IL CALVARIO DELLA 33ENNE NINA TSERETILOVA, CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA ISLAMICA: SUBISCE L’INFIBULAZIONE, VIENE DATA IN SPOSA A 14 ANNI, VIENE MALMENATA OGNI GIORNO - POI RIESCE A CHIEDERE IL DIVORZIO, OTTIENE LA CUSTODIA DEI FIGLI, MA L'EX, CHE NON PAGA GLI ALIMENTI, SE LI RIPRENDE PERCHÉ LA DONNA È "COLPEVOLE" DI AVER TATUAGGI E PERCING - IL GIUDICE L'HA RANDELLATA SOSTENENDO CHE...

Giovanni Longoni per "Libero Quotidiano"

Nina ha 33 anni e oggi vive nel Daghestan, repubblica a maggioranza islamica della Federazione russa. Il padre era un àvaro - apparteneva cioè a una delle popolazioni autoctone del Caucaso che hanno abbracciato l'islam sunnita sin dal XIII secolo. La madre di Nina invece era russa e cristiana. La ragazza è cresciuta a Vyshny Volochyok nella regione di Tver, a metà strada fra Mosca e Pietroburgo. Andava in chiesa. Poi all'età di 7 anni i suoi si sono trasferiti nel Daghestan e i parenti del padre l'hanno accompagnata in un villaggio àvaro dove le è stata praticata l'infibulazione.

Oggi ricorda solo dolore, umiliazione e forbici arrugginite nelle mani tremanti di una vecchia mezza cieca, come scrive l'articolista della Komsomolskaya Pravda, tabloid di Mosca che ha raccontato la vicenda.

Il padre la manda a frequentare una scuola islamica a Buinaksk: Nina indossa il velo e si converte all'islam. Poi, quando ha 14 anni, la danno in sposa a un uomo del quale i quotidiani russi ricordano solo il cognome, Tseretilov, e il fatto che picchiasse la moglie, non lavorasse e ne sfruttasse i guadagni. Lei, che è una bella ragazza, lavorava in un negozio di abbigliamento.

Dall'unione nascono tre figli, due maschi e una femmina. Poi, nove anni fa, anche un essere fino allora remissivo come Nina Tseretilova decide che è troppo. Chiede e ottiene il divorzio. Il tribunale le affida i tre figli, il marito dovrà pagarle gli alimenti. È il Daghestan, ma la giustizia sembra quella russa. Sembra.

Passano i mesi e l'uomo non paga la somma dovuta ai figli; oggi il debito ammonta a 800 mila rubli. Nel 2018 Nina intenta una causa presso il tribunale di Makhachkala, la capitale. Al processo lui - che ha altre due mogli e sei figli - presenta immagini tratte dal profilo Instagram della ex.

Nina ha gettato il velo alle ortiche e nelle immagini si vede infatti una ragazza moderna come tante in Occidente e nella Russia europea. Ha i capelli biondi e corti, un piercing al naso e alcuni tatuaggi. I giudici vedono quelli, non le cicatrici lasciate dalle violenze coniugali.

I magistrati hanno deciso che i ragazzi devono andare a vivere col padre. Si legge nel dispositivo della sentenza: «Dalle foto e dai video presentati consegue che Tseretilova N.Sh. conduce uno stile di vita che non corrisponde alle norme e alle regole di comportamento di una madre».

La decisione risale all'estate scorsa. Nina ha fatto appello ma i quotidiani moscoviti sono pessimisti sull'esito: in Daghestan, come in Cecenia, le cose vanno così. Per evitare nuove guerre, Mosca concede mano libera ai capi locali. E chiude gli occhi su storie di ordinario fanatismo.

