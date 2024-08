TRA JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK VOLANO CARTE BOLLATE: DOPO CHE LEI HA DEPOSITATO LE CARTE DEL DIVORZIO, A DUE ANNI DALLO SFARZOSO MATRIMONIO IN GEORGIA, ORA LE DUE STAR DOVRANNO DECIDERE COME SPARTIRSI I SOLDI – NON HANNO FIRMATO UN CONTRATTO PREMATRIMONIALE E, ANCHE SE NON HANNO FIGLI, PER LEGGE DEVONO DIVIDERSI PROPRIETÀ, GUADAGNI E PROFITTI DEI QUASI 24 MESI VISSUTI DA MARITO E MOGLIE, MOLTO REDDITIZZI PER ENTRAMBI...

1. JLO & AFFLECK, LA FAVOLA È FINITA E NON SONO I SOLI

Estratto dell'articolo di Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

Da ieri la storia degli amori che sarebbe meglio non tornassero mai ha due nuovi campioni, i superdivi Jennifer Lopez e Ben Affleck, ufficialmente coppia scoppiata dopo mesi di inutili tentativi di nascondere le reciproche incomprensioni (l'ultimo avvistamento insieme è dello scorso 16 marzo).

A due anni esatti dal matrimonio celebrato in Georgia il 20 agosto 2022 - la cerimonia di luglio, a Las Vegas, era stata una prova generale - ieri Lopez ha chiesto il divorzio, depositando i documenti alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles.

Non è stata esattamente una sorpresa, dato che i due - quattro matrimoni lei, due lui: già fidanzati nel 2003, avevano saggiamente desistito a pochi giorni dalle nozze - vivevano separati da aprile. A sorprendere semmai è che non avessero sottoscritto alcun accordo prematrimoniale, fatto che rischia di aprire una lunga stagione di litigi per stabilire dove finiscano i miliardi dell'uno e inizino quelli dell'altra. Lopez, intanto, fa sapere che rinuncerà all'assegno di mantenimento. Generosa.

[…]È stato luglio, però, il mese horribilis delle relazioni. Nel giro di trenta giorni sono cadute come birilli anche coppie di lunga data, come quella composta dal comico Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli, due figlie, 20 anni d'amore e una società (la Mzl srl, patrimonio di cinque milioni di euro) gestita insieme. Secondo Fabrizio Corona ci sarebbe lo zampino di un nuovo amore, quello di lui per la collega Virginia Raffaele. E mentre negli Stati Uniti si lasciava in estate un altro "coppione", ovvero il cantante Harry Styles e l'attrice Taylor Russell (il loro viaggio da sogno in Giappone non ha portato bene) in Italia si dicevano addio Paola Turci e Francesca Pascale.

[…] Luglio ha messo la parola fine anche ai 18 anni di relazione fra la ballerina e attrice Rossella Brescia e il coreografo Luciano Cannito. […] Vittima dell'estate anche il matrimonio fra l'influencer Clio MakeUp (all'anagrafe Clio Zammatteo) e il marito Claudio Midolo: ne ha dato notizia la coppia, postando sul blog di lei. Anche per loro, è stata la crisi dei 18 anni.

Altri "caduti" di là dall'oceano: gli attori Tori Spelling e Dean McDermott, Sacha Baron Cohen e Isla Fisher, mentre Natalie Portman, col cuore spezzato, ha detto addio quest'anno al ballerino Benjamin Millepied dopo undici anni insieme.

Il 12 agosto intanto arrivava la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello […]

2. J.LO - AFFLECK IL LUNGO ADDIO

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per “La Stampa”

[…] Mai credere alle favole hollywoodiane. E comunque anche lì finisce spesso allo stesso modo: con le carte bollate. Portate questa volta da Jennifer al tribunale di Los Angeles, senza l'aiuto di un legale. Almeno per ora perché, come sottolineano i tabloid d'oltreoceano, anche se i Bennifer non hanno figli, per legge devono dividersi proprietà, guadagni e profitti dei quasi due anni vissuti da marito e moglie. Non esisterebbe un accordo prematrimoniale e questo potrebbe complicare le cose. Ad esempio, da quando si sono sposati Ben ha recitato in Air e Hypnotic, producendo The Instigators . Ha anche appena terminato le riprese di The Accountant 2.

J.Lo durante il loro matrimonio ha girato Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me...

Now (altro docufilm autobiografico) e Atlas. Jennifer avrebbe comunque rinunciato al mantenimento coniugale chiedendo al giudice di negare tale sostegno anche a Ben che nel frattempo sarebbe uscito già da qualche mese dalla villa nuziale di Beverly Hills, dopo averne comprata un'altra a Brentwood. La data di separazione che emerge dalle carte è il 26 aprile 2024. Jennifer non mostra più al dito il diamante verde che ha ricevuto come pegno d'amore il 16 luglio del 2022, giorno delle loro nozze, in una cerimonia di mezzanotte a Las Vegas senza paparazzi. Il 20 agosto, poi, una liturgia nuziale all'insegna dello sfarzo suggellò definitivamente il loro amore. Tra l'altro, non sembra una coincidenza che le carte del divorzio siano state depositate proprio nella data dell'anniversario.

Un dispetto, un avvertimento, un grido di dolore? O semplicemente, come sostiene Tmz, un modo per assicurarsi un vantaggio visto che anche in Nevada con il divorzio vale il principio "chi prima arriva meglio alloggia"?

A giugno l'ultima fotografia insieme dei Bennifer mentre lasciavano una partita di basket di un figlio di lui a Santa Monica, con un bacio incerto sulla guancia a favore di paparazzi. Un'intimità ridotta ai minimi termini dopo la passione che fece scaldare il mondo, quando si rivelarono prima al Met Gala di New York e poi sul red carpet del festival di Venezia, due estati fa.

I due attori si erano conosciuti sul set del film Amore estremo e sono stati insieme per due anni, dal 2002 al 2004, lasciandosi a quattro giorni dalle nozze spiegando che la crisi era nata per l'«eccessiva attenzione dei media». Dall'apparizione di Affleck nel video musicale della Lopez del 2002 Jenny From The Block al diamante rosa di fidanzamento da 2,5 milioni di dollari nel suo (primo) anello di fidanzamento, tutto era percepito come una fiction di successo.

Anche questa volta la troppa attenzione del pubblico avrebbe giocato un ruolo decisivo nella rottura. La Lopez ha rivelato che l'ispirazione per la sua nuova musica è venuta dall'album che Affleck le ha donato contenente tutte le loro lettere d'amore. Un libro intimo che lei ha condiviso sul set con la produzione e la troupe, come se quelle parole componessero semplicemente una canzone e non il loro amore. «Lo ha lasciato lì in studio e la gente lo sfogliava», ha raccontato Affleck, infastidito.

E Ben non sarebbe stato d'accordo nemmeno nel mettere in piazza il loro rapporto nell'album This Is Me... Now e nel disco gemello This Is Me... Then del 2002, praticamente un tour nella loro privacy, con brani come Dear Ben, Pt. II e Midnight Trip to Vegas. In quanto al documentario su di loro, ha un titolo che non sembra aver portato granché bene: «La più grande storia d'amore mai raccontata».

