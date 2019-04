JIMMY BENNETT INDAGATO PER DIFFAMAZIONE DALLA PROCURA DI ROMA - IL 22ENNE, OSPITE DI “NON E’ L’ARENA”, HA DICHIARATO DI ESSERE STATO VIOLENTATO DA ASIA ARGENTO

jimmy bennett

Da “la Repubblica”

«Sì, Asia Argento mi ha violentato», questa l' accusa che Jimmy Bennett, 22 anni, aveva riportato, ospite di Non è l'Arena. La procura di Roma lo ha indagato per diffamazione. Se l' accusa reggesse e la reputazione dell' Argento fosse oltraggiata da un' affermazione falsa, la vicenda cambierebbe.

BENNETT-ARGENTO SULLA DIFFAMAZIONE IL CASO PASSA AI PM ROMANI

Giuseppe Scarpa per “la Repubblica”

ASIA ARGENTO E JIMMY BENNETT

Jimmy sostenne di essere stato violentato da Asia in California quando era ancora minorenne L' attrice in questo procedimento è parte offesa «Una donna può essere bella e affascinante ma abusare di un uomo».

Jimmy Bennett 22 anni, aveva riportato, ospite di Non è l' Arena, la sua versione su quel che sarebbe avvenuto nel 2013 in una camera di un albergo a Los Angeles con Asia Argento. La puntata della trasmissione condotta da Massimo Giletti era andata in onda lo scorso 23 settembre. Una versione adesso al vaglio della procura di Roma, soprattutto nel passaggio in cui l' attore afferma: «Sì, Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto sessuale completo » .

jimmy bennett

La procura, il pubblico ministero è Maurizio Arcuri, ha iscritto il giovane artista per il reato di diffamazione. In pratica, se l' accusa dovesse reggere, e la reputazione dell' Argento dovesse essere oltraggiata dall' eventuale affermazione falsa di Bennet, l' intera vicenda che ha travolto l' attrice italiana cambierebbe radicalmente. Da persecutrice a vittima di un grande imbroglio. Intanto è stata inviata negli Usa la notifica per l' elezione di domicilio, l' atto che comunica l' iscrizione nel registro degli indagati, con la relativa richiesta di nominare un avvocato. La storia ha ruotato fino a pochi mesi fa intorno al « caso Bennett».

jimmy bennett a non e l arena

Una vicenda esplosa dopo un articolo del New York Times. Un servizio in cui si sosteneva che Argento, tra le principali accusatrici del produttore cinematografico Harvey Weinstein, si fosse a sua volta impegnata a versare a favore di Jimmy Bennett la somma di 380 mila euro. Il giovane attore americano accusa l' artista italiana di violenza sessuale. L' episodio risalirebbe a un incontro a Los Angeles del 2013, quando lui aveva 17 anni, che configurerebbe un reato secondo le leggi della California.

jimmy bennett a non e l arena

L' attrice inizialmente aveva sostenuto di non aver mai fatto sesso con il 17enne, in seguito però sono diventati pubblici i messaggi tra l' attrice e una sua amica modella, in cui Argento ammetteva di aver avuto un rapporto con Bennett. L'artista italiana ha poi cambiato versione: «È stata Argento ad essere aggredita», aveva fatto sapere il nuovo legale, annunciando la volontà di interrompere i pagamenti nei confronti di Bennet. Pagamenti, come ha sempre sostenuto Argento, concordati, per evitare di finire coinvolto in uno scandalo, dall' ex compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno.

jimmy bennett I MESSAGGI DI ASIA ARGENTO SU JIMMY BENNETT