JOHNSON & JOHNSON HA PROPOSTO UN ACCORDO DA 8,9 MILIARDI DI DOLLARI PER CHIUDERE LE CAUSE CHE ACCUSANO I SUOI PRODOTTI A BASE DI TALCO DI AVER CAUSATO IL CANCRO - SAREBBERO CIRCA 38 MILA LE CAUSE LEGALI DA PARTE DI CONSUMATORI CONTRO IL COLOSSO FARMACEUTICO AMERICANO, I QUALI SOSTENGONO CHE I SUOI PRODOTTI SIANO STATI CONTAMINATI CON L'AMIANTO - NEL 2019 L'AZIENDA ERA STATA COSTRETTA A RICHIAMARE UNA PARTITA DI POLVERE PER BAMBINI DOPO CHE…

TALCO ‘JOHNSON & JOHNSON’

Estratto dell'articolo di Biagio Chiariello per www.fanpage.it

Johnson & Johnson ha proposto di pagare 8,9 miliardi di dollari in 25 anni per saldare "tutte le affermazioni attuali e future" secondo cui il borotalco e altri suoi prodotti cosmetici a base di talco avrebbero causato il cancro. Il colosso farmaceutico statunitense si è trovato ad affrontare circa 38.000 cause legali da parte di consumatori e di loro sopravvissuti, i quali sostengono che i suoi prodotti a base di talco hanno causato il cancro a causa della contaminazione con l'amianto.

TALCO ‘JOHNSON & JOHNSON’

Nel 2019 era stata costretta a richiamare una partita di polvere per bambini quando un campione è risultato positivo per una traccia del materiale cancerogeno. L’azienda comunque non ha mai ammesso illeciti, ma ha annunciato che smetterà di vendere la nota polvere per l'igiene dei bambini a base di talco a livello globale nel corso di quest'anno […]

Il deposito – come precisato in un comunicato ufficiale- non è un'ammissione di responsabilità e la società mantiene la sua posizione secondo cui i prodotti in polvere di talco sono sicuri.

TALCO JOHNSON

[…]