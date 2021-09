“L'HACKERAGGIO È GRANDE GIORNALISMO?” – ALDO GRASSO DEMOLISCE LA PUNTATA DI 'PRESADIRETTA' IN LODE A JULIAN ASSANGE: “IACONA HA SPOSATO IN TUTTO E PER TUTTO LA TESI DI CHI SOSTIENE CHE SIA UN EROE" - "IACONA AVREBBE POTUTO FARE LO SFORZO DI LEGGERE QUALCHE PAGINA DI 'LA VITA SEGRETA' DI ANDREW O' HAGAN, DOVE ASSANGE È DESCRITTO COME UN PICCOLO DESPOTA, BUGIARDO, VIZIATO, PARANOICO, UNA SORTA DI ROVESCIO GROTTESCO DELLE ISTITUZIONI CHE ATTACCA…” - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

presa diretta su julian assange 2

Riccardo Iacona ha sposato in tutto e per tutto la tesi di chi sostiene che Julian Assange, fondatore della piattaforma WikiLeaks, sia un eroe, che il processo contro di lui sia il più grande scandalo giudiziario della storia, paragonabile solo al caso Dreyfus, che il giornalista australiano si sia immolato nel nome della libertà di stampa: «Presadiretta», Rai3, lunedì.

riccardo iacona presa diretta su julian assange

Nessuna voce a sollevare qualche dubbio, anzi in qualche momento ho avuto l'impressione della totale identificazione fra Assange e Iacona (qualcosa del genere era già successo con Ale Di Battista). Come fossimo ancora ai tempi dei leak del dipartimento di stato, quelli di Chelsea Manning, quando Assange appariva un paladino della libertà di stampa agli occhi di chi era contrario alla guerra in Iraq e di chi credeva nell'idea della trasparenza assoluta.

JULIAN ASSANGE

Non che gli Usa non abbiano combinato guai nelle loro azioni in risposta all'attacco delle Torri Gemelle, ma Iacona ha evitato qualsiasi accenno alla forte simpatia di Assange per i governi autoritari, dalla Russia ai regimi latinoamericani, al ruolo di Wikileaks nella campagna di disinformazione della Russia nei confronti di Hillary Clinton.

julian assange ripulito per l'udienza preliminare 4

Va bene ascoltare la giornalista Stefania Maurizi o la moglie di Assange, ma forse Iacona avrebbe potuto fare lo sforzo di leggere qualche pagina del libro di Andrew O' Hagan, «La vita segreta», 2017, per farsi venire qualche dubbio. Assange è descritto come un piccolo despota, incoerente, bugiardo, viziato, paranoico, una sorta di rovescio grottesco delle istituzioni che attacca.

riccardo iacona presa diretta su julian assange 1

Gli Usa hanno emesso una richiesta di estradizione per cospirazione nella violazione di un sistema informatico del governo americano: l'accusa è riferita al 2010, quando Chelsea Manning chiese aiuto ad Assange per violare la password di un computer del dipartimento della Difesa. L'hackeraggio è grande giornalismo?

