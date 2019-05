15 mag 2019 20:01

“AIUTATEMI A SCEGLIERE: VITA O MORTE?” – UNA 16ENNE MALESE SI È SUICIDATA DOPO AVER LANCIATO UN SONDAGGIO SU INSTAGRAM IN CUI CHIEDEVA AI SUOI FOLLOWER SE DOVESSE MORIRE O NO: IL 69% HA RISPOSTO DI SÌ E LEI SI È LANCIATA NEL VUOTO DAL TERRAZZO DI CASA – ADESSO CHI HA RISPOSTO IN MANIERA POSITIVA POTREBBE ESSERE CONSIDERATO COLPEVOLE DI ISTIGAZIONE AL SUICIDIO…