Il gesto del comico palermitano Angelo Duro non è piaciuto al sindaco di Taormina, Cateno De Luca. La diatriba è sorta dopo la pubblicazione di un video da parte dell'artista in cui imbratta i suoi stessi manifesti per le strade di Taormina con la scritta: «Fot****i». Il gesto ha portato il sindaco della cittadina messinese a rispondere in modo furioso attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? Ma guardate cosa si è permesso di fare - ha sottolineato Cateno De Luca -. Pensa di pisc***e in testa e noi dovremmo pure pagarlo. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo a identificarlo e multarlo. Non so che fa questa testa di ca**o di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città.

Ti verrò a cercare per prenderti a calci in cu*o. Ti revoco il suolo pubblico per il merchandising, ora ti consiglio di andare a prendere i manifesti e rimuoverli. Intanto sarai subito denunciato per attentato al decoro urbano. Andrò dai carabinieri. Se sei un uomo togli tutto e chiedi scusa». Poi, ha concluso: «Angelo Duro ma vaf*****o».

