“BRUMOTTI SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DATE” – QUANDO CHEF RUBIO GODEVA PER UNO DEI NUMEROSI PESTAGGI DELL’INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA”. ORA È LO SPADELLATORE PRO-PALESTINA A ESSERE STATO AGGREDITO, E HA GIÀ TROVATO IL COLPEVOLE: “UNA SQUADRACCIA SIONISTA. GRAZIE ALLE COMUNITÀ EBRAICHE CHE PERMETTONO TUTTO CIÒ” (COME FA A SAPERE CHI È STATO? SI SONO PRESENTATI: CIAO CHEF, SIAMO SIONISTI?)

Da www.adnkronos.com

chef rubio aggredito

Ha lamentato via social un'aggressione sotto casa da parte di una "squadraccia sionista", postando un video in cui appare col volto tumefatto e sanguinante. Chef Rubio è lo stesso che, solo pochi anni fa, esultava su X, allora ancora Twitter, per il pestaggio di cui era rimasto vittima Vittorio Brumotti, mentre, per "Striscia La Notizia", documentava lo spaccio di droga all'interno del quartiere romano del Quarticciolo.

"Brumotti sei un infame, troppe poche te ne hanno date", le parole pubblicate all'epoca dallo chef di 'Camionisti in trattoria' - all'anagrafe Gabriele Rubini - noto, tra l'altro, per le sue posizioni anti Israele. Oggi il cuoco ha rincarato la dose contro i suoi aggressori: "Il giorno dopo, il sionismo fa ancora più schifo. Grazie alle comunità ebraiche che permettono tutto ciò, grazie alla coraggiosa spedizione punitiva dei 6 sionisti che armati come il 25 aprile di martello hanno provato in farmi la pelle".

chef rubio aggredito a roma CHEF RUBIO CONTRO BRUMOTTI VITTORIO BRUMOTTI chef rubio aggredito a roma chef rubio aggredito a roma chef rubio MEME CHEF RUBIO SAN FRANCESCO chef rubio chef rubio vittorio brumotti picchiato chef rubio aggredito a roma chef rubio aggredito a roma