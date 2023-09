Estratto dell’articolo di Laura Zangarini per il “Corriere della Sera”

Una sciarpa nera annodata a coprire naso e bocca. Ma con i pantaloni abbassati sotto la vita e le natiche nude. Accoccolata in grembo, la moglie (si dice «sposata» con una cerimonia privata a gennaio, ma non c’è ufficialità), Bianca Censori, 28 anni, fashion designer australiana. Così è stato paparazzato accomodato sul retro di un taxi acqueo, nell’indolente laguna veneziana, il rapper americano Kanye West, 46 anni. […]

Le immagini sarebbero state acquisite dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze, per il rapper e la sua partner potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, cosa che molti lettori online invocano nei confronti di una coppia che sembra aver fatto dell’eccentricità uno stile di vita.

[…]Kim Kardashian […] sarebbe «preoccupata per le nuove foto di Kanye uscite con Bianca — come spiegherà tutto ai bambini?» (quattro: North, Saint, Chicago e Psalm). E ancora: «Lei è disperatamente imbarazzata per lui: gira a piedi nudi per strada con una bottiglia di champagne in mano. Evidentemente c’è qualcosa che non va».

Le vacanze italiane di West e Censori, cominciate nei primi giorni di agosto, hanno fatto alzare più di un sopracciglio per gli outfit a dir poco stravaganti sfoggiati dalla coppia. A Firenze la passeggiata mano nella mano è stata rigorosamente a piedi nudi; nonostante il caldo barbaro, il cantante di «Touch The Sky» e aspirante candidato alla presidenza degli Stati Uniti ha optato per un look total black, con testa e volto coperti. Ad attirare l’attenzione è stata però soprattutto la fashion designer.

Filosofa del bra-free (senza reggiseno), Censori ha una passione sfrenata per i catsuit (tute intere molto attillate, realizzate in materiale elastico come la lycra), meglio se color carne e semitrasparenti.

