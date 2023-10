Estratto dell’articolo di Laura Tedesco per www.corriere.it

«Che poi cosa ha fatto la criminologa per uscire dalla mediocrità oltre a farsi botulinare il viso da p... che ha ? ... Cosa c... fa di così rilevante?». E ancora: «Sbagli tu a perdere tempo con una del genere, io la feccia la ignoro... al massimo questa qui potrebbe servire per un... e basta».

Tralasciando insulti irriferibili e allusioni sessuali e sessiste ancora più pesanti, sarebbe stato questo il tenore delle gravissime offese indirizzate via Facebook alla nota criminologa Roberta Bruzzone. Spesso ospite in tv, […] si sarebbe trovata bersagliata sui social con «commenti ed espressioni lesive della reputazione» tra cui quelle già citate. Sul banco degli imputati è finito un insospettabile: si tratta di un neurologo veronese, Mirko Avesani, condannato ieri a 9 mesi di reclusione dal Tribunale di Verona per diffamazione.

[…] È stata lei stessa, nel corso del processo che si è appena chiuso in tribunale, a esporre i fatti nel corso delle scorse udienze davanti alla giudice Isabella Pizzati. Sul banco degli imputati, il neurologo Avesani, 49 anni, accusato di diffamazione aggravata per aver pubblicato su Facebook alcuni commenti ed espressioni «lesive della reputazione» di Bruzzone il 26 marzo del 2017.

ROBERTA BRUZZONE CONTRO MIRKO AVESANI

[…] In quel periodo la criminologa aveva affiancato il compianto giornalista Sandro Mayer come opinionista a «Ballando»: in aula la stessa Bruzzone li ha definiti «post gravemente diffamatori, beceri e sessisti ai miei danni». A quel punto era iniziata la battaglia legale tra la criminologa e il medico veronese, che a sua volta aveva sporto denuncia nei confronti della Bruzzone, poi archiviata […]. Avesani sosteneva di essere stato calunniato dalla criminologa che lo aveva denunciato per gli insulti sessisti online. Ieri è stato condannato, perlomeno in primo grado.

