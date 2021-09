Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 8

«Tutta la famiglia Belmondo è scioccata dal comportamento di Madame Sotto Mayor, dalla pubblicazione di questo libro a pochi giorni dalla morte di Jean-Paul Belmondo. È indecente. Nessuna delle sue compagne di vita ha mai raccontato pubblicamente la propria intimità con lui». Sono le parole di Michel Godest, avvocato e amico del grande attore francese scomparso lo scorso 6 settembre a 88 anni. Parole di rabbia per l'uscita nelle librerie di Jean Paul. Mon homme de Rio (Flammarion), scritto dall'attrice e cantante brasiliana Carlos Sotto Mayor, con cui Bébel ebbe una storia d'amore negli anni Ottanta, dopo essersi lasciato con Laura Antonelli.

Carlos Sotto Mayor mon homme de rio

Originaria di Fortaleza, Carlos Sotto Mayor conobbe Belmondo nel 1980, all'Elysée Matignon, la discoteca dove andava a ballare lo show-biz. Le Magnifique, allora quarantasettenne, non restò indifferente al corpo sinuoso di quella diciannovenne brasiliana che era apparsa all'improvviso nella notte parigina: fu un colpo di fulmine.

COLPO DI FULMINE Ma quando la ragazza di Fortaleza andò ad abitare nell'appartamento dell'attore, a rue des Saint-Pères, nel Sesto arrondissement, scoprì subito un altro Belmondo: «Ehi, Piccola (il suo soprannome, ndr), a partire da questo momento non vai più a letto con nessuno. E tutto ciò che accade qui dentro resta qui dentro», le avrebbe detto Bébel, mostrando il suo lato geloso e possessivo.

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 4

Un giorno, come racconta nel libro, Carlos Sotto Mayor trovò all'interno di una valigetta in camera da letto un misterioso registratore. «Per intere settimane, mi aveva messo sotto intercettazione per sapere se lo tradivo», rivela la cantante brasiliana. La gelosia di Belmondo emerse anche in occasione di un viaggio alle Isole Baleari, nel corso del quale avevano incrociato i Bee Gees, che, secondo il punto di vista dell'attore, guardavano con troppa concupiscenza la sua compagna brasiliana.

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 6

«Quel giorno, ho scoperto che il Magnifico non sopportava la presenza di persone più famose di lui. Anche se è rimasto semplice e modesto, ha sempre avuto bisogno di essere il capo del branco, il maschio alfa», racconta l'attrice, che ha condiviso lo schermo con Belmondo in tre film: Professione: poliziotto (1983), Irresistibile bugiardo (1984) e Tenero e violento (1987). Negli estratti del libro che mostrano il lato nascosto di Bébel, pubblicati in anteprima dal Journal du dimanche, Carlos Sotto Mayor parla anche della lunga depressione dell'attore, che non è stata rivelata a nessuno e che sarebbe iniziata nel 1982 con la morte del padre, lo scultore di origini italiane Paul Belmondo

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 5

TEMPISMO L'ex top-model brasiliana riporta anche un episodio alla Fashion Week con Ursula Andress, la James Bond girl con cui Belmondo ebbe una parentesi d'amore tumultuosa alla fine degli anni Sessanta. «Salutami Jean-Paul e digli di restituirmi il mio comodino Luigi XVI», avrebbe detto la Andress alla Sotto Mayor, dando del "tirchio" all'attore francese. Non è insomma un ritratto piacevole quello dipinto dalla cantante brasiliana. E non solo per i contenuti, ma anche per il tempismo scelto. L'attrice era tornata a farsi viva dopo anni di silenzio nel 2019 e nell'estate del 2020. «Si è imposta, lo ha voluto tenere tutto per sé, allontanarlo dai suoi cari, dalla sua famiglia.

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 3

Gli ha fatto fare tutta una serie di foto e di video durante l'estate del 2020», denuncia il legale della famiglia Belmondo, Michel Godest, secondo cui la cantante «ha approfittato di lui per fare il suo ritorno mediatico». Carlos Sotto Mayor, al Parisien, ha definito con queste parole la sua relazione con Belmondo: «Un'amicizia molto profonda con molto amore». Affermazione a cui l'avvocato e amico di Bébel ha reagito così: «E per quale motivo, se era follemente innamorata, è scomparsa improvvisamente senza più dare notizie la scorsa primavera?».

carlos sotto mayor e jean paul belmondo 1 carlos sotto mayor 5 jean paul belmondo carlos sotto mayor carlos sotto mayor 6 carlos sotto mayor e jean paul belmondo 7 carlos sotto mayor 4 carlos sotto mayor 3 carlos sotto mayor 2 carlos sotto mayor 1 carlos sotto mayor e jean paul belmondo 2