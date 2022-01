26 gen 2022 09:44

“I GENITORI NON CONDANNINO I FIGLI GAY” – FATE SENTIRE AL CARDINALE RUINI COSA HA DETTO PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA GENERALE: "PENSO AI GENITORI DI FRONTE AI PROBLEMI DEI FIGLI, GENITORI CHE VEDONO ORIENTAMENTI SESSUALI DIVERSI: COME GESTIRLO E ACCOMPAGNARLI E NON NASCONDERSI IN UN ATTEGGIAMENTO CONDANNATORIO…"