Jennifer Siebel Newsom, moglie del governatore della California, che nel 2005 era un’aspirante attrice, è scoppiata in lacrime in tribunale martedì, nel suo secondo giorno di testimonianza contro Harvey Weinstein: lo sfogo è arrivato descrivendo come abbia finto un orgasmo nel tentativo di porre fine allo stupro, per poi essere invitata dall'avvocato della difesa a fingere un orgasmo per la corte.

Jennifer è la quarta donna a testimoniare a Los Angeles contro il produttore hollywoodiano, che sta già scontando una condanna a 23 anni a New York per stupro e aggressione sessuale.

Visibilmente emozionata e arrabbiata al banco dei testimoni, ha difeso il fatto di essere rimasta in contatto con Weinstein dopo la presunta aggressione, sottolineando il suo immenso potere nel settore: «Ha rovinato la mia vita».

Siebel Newsom ha dichiarato di aver finto un orgasmo per porre fine al suo calvario.

Durante l'esame, l'avvocato difensore Mark Werksman ha chiesto all'accusatrice in che modo avesse "simulato il suo piacere", sconvolgendo la donna.

La First Lady californiana ha risposto: «Non siamo a "Harry ti presento Sally". Non lo farò. Era per accelerare la cosa in modo da poter uscire da lì» ha continuato alla corte per poi ricordare di avergli toccato il pene nel tentativo di porre fine al calvario.

Werksman ha iniziato a leggere una trascrizione dell'intervista, in cui Siebel Newsom dichiara che Weinstein «le chiese di fargli una sega».

Siebel Newsom, è stata poi interrogata da Werksman sulle e-mail che gli aveva inviato dopo l'aggressione: «Gli ha inviato 18 e-mail e lo ha visto almeno due o tre volte». Lei si è difesa dicendo che voleva continuare la sua carriera perché sapeva il potere che lui aveva: «Gli ho detto no. L'ho fatto! L'ho fatto con tutta la mia voce e il mio corpo. Ho cercato di uscire da lì, ci ho provato, ci ho provato così tanto».

