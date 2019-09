“IO NON L’HO TOCCATO” - NICHOLAS TARTAGLIONE, L'EX POLIZIOTTO 51ENNE E COMPAGNO DI CELLA DI JEFFREY EPSTEIN AL MANHATTAN CORRECTIONAL CENTER, HA UCCISO UNA DELLE SUE VITTIME STROZZANDOLA CON UNA FASCETTA – UNA NOTIZIA CHE RIAPRE LE SPECULAZIONI SULLA PRESUNTA AGGRESSIONE AL PORCONE: IL 23 LUGLIO SCORSO IL FINANZIERE VENNE TROVATO CON FERITE AL COLLO E… (VIDEO)

DAGONEWS

nicholas tartaglione

Nicholas Tartaglione, l'ex poliziotto 51enne e compagno di Jeffrey Epstein durante il periodo di detenzione al Manhattan Correctional Center, ha ucciso un uomo soffocandolo con una fascetta. Tartaglione è in carcere per aver ucciso quattro uomini, ma non era mai stato reso noto come avesse ammazzato le sue vittime. Una notizia che riapre le speculazioni sulla presunta aggressione a Epstein lo scorso 23 luglio.

jeffrey epstein 1

I due erano compagni di cella, ma furono separati quando Epstein venne trovato con ferite sul collo. Secondo gli avvocati del finanziere, Epstein avrebbe raccontato di essere stato aggredito da Tartaglione che, però, si è sempre difeso dicendo di non averlo mai toccato.

In seguito gli stessi funzionari del carcere hanno scagionato l’ex poliziotto, stabilendo che Epstein si era provocato le ferite sul collo in un tentativo di suicidio. In una lettera al New York Daily News all'inizio di questo mese ha scritto: «Per quanto riguarda Jeff Epstein, non ho mai toccato quell'uomo. Disprezzo chiunque ferisca i bambini, ma qualunque cosa gli accadesse, non ne volevo far parte», chiedendo inoltre di essere trasferito dalla prigione di Manhattan dove non si sente più al sicuro e dove lo avrebbero minacciato di tacere.

nicholas tartaglione 2

Ma i dettagli di come Tartaglione abbia ucciso quattro persone hanno riportato la mente al 23 luglio. Secondo Il New York Post l’ex poliziotto, in carcere dal 2016 per aver ucciso Martin Luna, 41 anni, Hector Santiago, 32 anni, Miguel Luna, 25 anni, e Hector Gutierrez, 43 anni, ha portato le sue vittime in una fattoria e ne ha eliminate tre con un colpo di pistola alla testa mentre Luna, l’uomo che continuava ad accusare di avergli rubato soldi, è stato strangolato con una fascetta.

metropolitan correctional center

nicholas tartaglione 1 nicholas tartaglione 3

jeffrey epstein JEFFREY EPSTEIN ESCE DALLA SUA CASA DI MANHATTAN CON UNA RAGAZZA BIONDA jeffrey epstein e donald trump jeffrey epstein JEFFREY EPSTEIN E ALAN DERSHOWITZ JEFFREY EPSTEIN il cadavere di epstein 1 il cadavere di epstein 3 il cadavere di epstein 2 il cadavere di epstein 4 il cadavere di epstein 7 il cadavere di epstein 5 il cadavere di epstein 6 jeffrey epstein il cadavere di epstein 8 il cadavere di epstein 9 jeffrey epstein 4